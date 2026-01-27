Exclusivo: chats del presidente Petro confirman cercanía con candidato al Senado que tendría estrecha relación con Papá Pitufo

SEMANA tiene en su poder la conversación que el exministro de Comercio y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, sostuvo con el presidente Gustavo Petro, el 4 de octubre de 2022, para alertarle sobre la presencia de una persona que sería cercana al mandatario y tendría una estrecha relación con Papá Pitufo, reconocido como el zar del contrabando.

Se trata de Camilo Gómez, actual candidato al Senado por el partido de la U, quien se habría convertido en una pieza clave para Diego Marín, conocido en el mundo delictivo como Papá Pitufo, quien se encuentra en Portugal y es solicitado en extradición por Colombia.

Lo delicado del asunto es que Gómez ha sido una ficha cercana al presidente; de hecho, siendo alcalde de Bogotá, lo nombró como director del Instituto para la Economía Social (Ipes).

Sin embargo, hace pocos días, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló que el entonces director del Ipes en la era Petro sería uno de los hombres más cercanos al zar del contrabando, según las investigaciones que ha adelantado la Fiscalía General de la Nación.

Camilo Gómez, candidato al Senado por el partido de la U, fue director del Ipes durante la administración Petro en la Alcaldía de Bogotá. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Un chat de advertencia

Las movidas y el poder de Gómez lo llevaron a tal punto que ese 4 de octubre de 2022, llegó hasta las instalaciones de la Dian, en Bogotá, junto a William Castellanos, quien ha sido considerado como uno de los hombres fuertes de la seguridad y la sombra del presidente Gustavo Petro. Para esa época sonaba como el nuevo embajador de Colombia en Australia.

Bajo esa condición de diplomático entrante fue que el entonces director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, recibió a los dos hombres que han sido considerados cercanos al presidente, para que hablaran sobre temas cruciales de la lucha contra el contrabando.

Presidente Gustavo Petro, chat. Foto: Suministrada

Reyes contó en SEMANA que Gómez y Castellanos “llegaron a mi oficina a mostrarme un organigrama del contrabando, diciendo que eran personas de confianza del presidente. Obviamente, yo quise verificar eso y le escribí al presidente preguntándole, diciéndole que habían venido ellos a hablar conmigo de temas serios relacionados con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa)”.

El chat en poder de SEMANA evidencia que Reyes le notificó a su jefe, el presidente Petro, que William Castellanos y Camilo Gómez estuvieron en la Dian para tratar temas de esa unidad de la Policía. “Disculpe la insistencia, pero necesito hablar con usted sobre este y otros temas”, cerró el mensaje.

Ocho minutos más tarde el presidente le respondió que “Voy a hablar con ellos ahora. Cuadramos pronta reunión”. Ese mensaje confirmó la relación que existe entre Gómez, Castellanos y el mandatario.

Reyes terminó la conversación asegurándole a Gustavo Petro que no importaba el día ni la hora de la reunión, pues su oficina quedaba al lado del Palacio de Nariño, en el centro de Bogotá, por lo que tenía la disponibilidad de atender su llamado.

Sin embargo, pasaron los días y la advertencia no tuvo ningún efecto. Luis Carlos Reyes reconoció que, siendo director de la Dian, se reunió con el presidente al menos en cinco oportunidades, pero “de ellos no se habló. Se habló de contrabando, la lucha, pero específicamente de quiénes eran estos personajes, no”.

“No había nada en ese momento que me indicara que ellos mismos pudieran tener nexos con el contrabando. Lo único que ellos indicaban tener, que yo podía verificar, era que conocían al Presidente de la República, que tenían acceso a él. Yo, al verificar eso, pues no tenía realmente más preguntas que hacerle al presidente”, manifestó Reyes.

Lo grave del asunto es que la Fiscalía tuvo en su poder videos y audios que relacionan al candidato al Senado, Camilo Gómez, con el zar en hoteles en Cartagena, apartamentos de Pitufo y hasta alardeaba que podía acceder a sus vehículos, cuando la justicia en Colombia lo investigaba por su poderosa red de contrabando. ¿Qué tendrá que decir el presidente?

Los dineros de campaña

El asunto no es de poca monta; Papá Pitufo es nada menos que uno de los contrabandistas más grandes del país, de quien se ha revelado que tenía bajo sueldo a policías de la Polfa en diferentes regiones del país para que le permitieran mover la mercancía a sus anchas.

2223 Foto: Semana

Además, tendría fichas clave en la Dirección de Impuestos para actuar con impunidad total. Esto sin que la Fiscalía llegara a conclusiones ciertas sobre la gigantesca investigación, llena de pruebas, que fue revelada por SEMANA.

Pero el asunto más delicado fue ventilado al interior del mismo Gobierno, en el polémico consejo de Gobierno televisado, en el que el actual director de la UNP, Augusto Rodríguez, denunció el intento de infiltración a la campaña a la presidencia de Petro, por un monto de 500 millones de pesos, a través del polémico español Xavier Vendrell.

El dinero supuestamente fue devuelto a través del mismo Vendrell, pero nunca se ha presentado una prueba de esta devolución.