El expediente de Papá Pitufo: SEMANA revela audios y pruebas que muestran cómo operaba el zar del contrabando y sus nexos con la Policía y la política

El escándalo en torno a Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de Papá Pitufo, el zar del contrabando, apenas empieza. SEMANA accedió en exclusiva a 13 horas de audios, videos, pruebas documentales y fotografías que revelan el modus operandi de este criminal detenido hoy en Portugal y a la espera de ser extraditado a Colombia. Este hombre tendría guardados los secretos de una sofisticada red que por más de 30 años permeó las más altas esferas del poder policial y político.

Las evidencias fueron expuestas en abril del año pasado, en audiencias reservadas, en las que la Fiscalía reveló las entrañas de la organización de Papá Pitufo. Allí se reflejan los alcances de una verdadera multinacional del delito. Exfuncionarios, exoficiales de la Policía y exdirectores de aduanas son mencionados como cómplices. Papá Pitufo no escatimaba a la hora de controlarlo todo: hay registros de millonarias coimas, nóminas paralelas, traslados a pedir de boca, padrinos políticos, whisky, lujosos restaurantes, relojes espías y bolsas con dinero en efectivo.

Entre las evidencias en poder de SEMANA está cómo Papá Pitufo mantuvo siempre contentos a sus aliados en la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa). Prueba de ello es un particular capítulo en el que decidió regalar 700 relojes para evitar operativos en el Valle del Cauca en 2021. A los más consentidos les dieron relojes espías que les permitían grabar, al mejor estilo de James Bond.

Así se logra escuchar en un audio en el que Juan Diego Marín, hijo de Papá Pitufo, habla con un contrabandista del Valle y allí mencionan a un hombre de apellido Carvajal, a quien llaman Carva, también dedicado al negocio del contrabando. “El jefe del amigo pidió un favor, que si podía dar alguito. Usted tiene relojes, ellos quieren unos relojitos y unos espías, compre por ahí unas 700 unidades, 350 relojes y 350 espías, eso vale como 1.500 (millón y medio), no se va 1.000.000 de pesos, y tenemos a esa gente contenta. Yo le voy a poner eso, entonces para que usted sepa, por ahí si le pregunta yo consigo eso aquí con Carva”, se escucha en el audio, fechado en febrero de 2021.

Diego Marín, conocido como Papá Pitufo o el zar del contrabando. | Foto: Suministrada

Incluso hablan de las estrategias para esconder la mercancía. “Yo estoy aquí en Cali, apenas me vi con Carva (Carvajal) para que nos ayude para eso, porque él fue el que llamó al amigo, que nos colaboró para el local tuyo… Entonces, tienes eso lleno, no mantengas eso tan lleno, busque otra bodeguita por ahí cerca, no mantenga todo en un solo lugar”.

El teléfono de Carvajal estaba siendo interceptado de forma legal. En otro diálogo se escucha cómo él habla con un funcionario que sería un policía y que al parecer le ayuda con los torcidos. “Ando por acá, en una diligencia, me mandaron a un trabajo. Decirle que yo le contesto por ahí a las seis, porque el teléfono me tocó dejarlo en un casillero, por acá en un operativo. Decirle que me llame al que le di en estos días, que es el de mi mujer”, se escucha en el audio revelado en la diligencia.

En esta red criminal no era un secreto que los cargos asignados a la Polfa eran apetecidos. El premio mayor era ser comandante regional de esta unidad y quien llegaba era recibido con la instrucción de trabajar de la mano con los contrabandistas a cambio de millonarios salarios paralelos.

En las evidencias conocidas por SEMANA se revelan nombres de uniformados presuntamente involucrados, como el del mayor Peter Nocua, excomandante de la Polfa en Cartagena hacia septiembre de 2023, quien le recibió ese cargo al también mayor Raúl Darío Vargas. Hoy Nocua ya está colaborando con la Justicia.

SEMANA accedió en exclusiva a 13 horas de audios, videos, pruebas documentales y fotografías que revelan el modus operandi de este criminal detenido hoy en Portugal y a la espera de ser extraditado a Colombia. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Una escena que quedó registrada entre las contundentes pruebas es justamente la que se da en un lujoso hotel de Cartagena en 2023. Al lugar llegaron Nocua y Vargas, y se reunieron con uno de los hombres de mayor confianza de Papá Pitufo, a quien llaman por el alias de Pacho, para establecer el empalme para que no se rompan los acuerdos ni las redes de contrabando.

Así lo explicó el fiscal Andrés Marín en una diligencia el año pasado: “Aquí se da la reunión en el hotel donde estuvieron, gracias al agente encubierto y la recuperación de evidencias (…) en donde él muestra cómo efectivamente en horas de la mañana están el mayor Nocua y el mayor Vargas reunidos allá en Cartagena con el equipo de trabajo. Los compañeros comparten esa imagen y se la aportan a la Fiscalía, y cómo ese mismo día, en horas de la noche, entonces están el mayor Vargas y el mayor Nocua y Pacho reunidos. Básicamente, es como si estuvieran en la entrega del cargo, no laboral, sino también la entrega de todos esos contactos ilícitos para el ingreso de mercancía de contrabando”.

Papá Pitufo habría tenido vínculos con funcionarios del alto Gobierno. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Con acceso a polígrafos

Ese no fue el único empalme corroído por la organización de Papá Pitufo. El agente encubierto contó que el capitán Faudel Luis Salazar llegó como comandante de la Policía Fiscal y Aduanera en Cartagena, gracias a los contactos que tuvo con dos altos oficiales de la institución. El capitán les manifestó a los uniformados en ese encuentro que llegó a esa posición dispuesto a favorecer el contrabando. Según el agente encubierto, estos hechos se habrían presentado entre 2015 y 2017.

“Para que cogiéramos confianza, él empezó a decir que es muy amigo del coronel Giovanny Torres, de Dipol, y que la persona que en realidad lo propuso y que habló con el uno y con el otro para que llegara a Cartagena es el señor general retirado Hoover Penilla, ya que él fungió como secretario privado de él cuando trabajaron en Cali. (…) Que es muy amigo del señor teniente coronel Giovanny Torres, que cualquier cosa ahí están en contacto, que él sabe que esto está caliente, que también sabe que en la Dijín un señor mayor que es muy allegado a él, también dice que la idea es que haya algo y que se trabaje, que le hablan mucho de que tenga mucho cuidado con el subintendente Galvis, pero que sí toca darle contentillo”, se escucha en la voz del agente encubierto.

Así funcionaba el negocio de Papá Pitufo. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

El nombre del capitán Faudel Luis Salazar se repite en esta trama criminal. Según el agente encubierto, él sostuvo una reunión con el coronel Aníbal Villamizar Serrano, quien fue comandante en Medellín, investigado por el falso positivo de la demolición de una supuesta olla en Pereira. La fecha de esa cita no es precisa en el expediente.

El encuentro era para presentarles al expatrullero Bacca, el conductor del coronel José Galindo, excomandante de la Polfa en Cartagena, quien ahora vive una vida de lujos presuntamente por su participación en las redes de contrabando. Bacca tiene una agencia que se llama Cargo Aduanas S. A. S. Nivel II, de acuerdo con el testimonio del agente encubierto.

“Hubo una reunión en el barrio Manga, en el restaurante Diez de 10, se llama así, con un señor coronel activo que es J3 en Medellín, de nombre Aníbal Villamizar Serrano. Se reunieron en el restaurante Diez de 10, tipo 5:30 de la tarde como hasta las 7:00 de la noche, junto con el señor expatrullero, quien está muy adinerado en estos momentos y que tiene agencia de aduana, el señor expatrullero Édgar Humberto Bacca, el señor coronel que le mencioné y el capitán. El señor coronel estaba presentando al señor expatrullero Édgar Humberto Bacca, esa era la reunión. Por eso, el señor coronel se vino desde Medellín a reunirse con él y a presentarle a Bacca, pero, oh, sorpresa, señor fiscal, en ese restaurante, pues hay cámaras y todo, y me entero yo después de que este restaurante es del expatrullero Bacca en sociedad con el expatrullero Jaramillo”, se escucha en el testimonio del agente encubierto.

A tal nivel llegó la infiltración de Papá Pitufo que incluso permeó las centrales de inteligencia de Colombia, reconocidas a nivel mundial por su efectividad. En la audiencia se reveló que la organización de contrabando logró incluso manipular nombramientos y poner fichas claves con la manipulación de las pruebas de polígrafo que les hacen a los uniformados para asumir este tipo de cargos.

En las imágenes se revela una conversación entre Camilo Gómez, hombre de confianza de Papá Pitufo, y el agente encubierto, de apellido Galvis, en la que hablan de cómo pagaban para alterar los resultados de los polígrafos en la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol).

Los miembros de la organización criminal hablan de pagar polígrafos que solo los practican en la Dipol o en contrainteligencia de la Policía Nacional.

Mencionan a "Z1", que según el fiscal es como se le conoce el director de la Policía Nacional, en este caso, William Salamanca. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Peaje por contenedores

En otro frente abierto de esta investigación se menciona igualmente al capitán Faudel, esta vez en la negociación por el cobro que hacían para permitir pasar contenedores con mercancía de contrabando.

El agente encubierto detalló que tuvo un encuentro con Óscar Alfonso Marín, quien sería un intendente retirado que trabajó con el capitán Faudel. Describe que Óscar sería la persona encargada de recoger el dinero de los establecimientos comerciales en Cartagena y se refiere a las tarifas.

“Él decía que venía pagándoles a Jaramillo y al mayor Castellanos entre 140 y 180 millones de pesos quincenales, ya que él saca cacharro, saca mucho (inaudible), y bueno, no recuerdo qué otras cosas en este momento. En cuanto al cigarrillo, que hay una cosa que lo tiene inconforme porque él le pagaba a Jaramillo y al mayor Miguel Castellanos, que él les pagaba 18 millones de pesos por contenedor y que desde que llegó el capitán, el capitán se le para en la raya de que son 28 millones, por eso él está esperando que en cualquier momento al capitán lo cambien”, cuenta el agente infiltrado.

El expatrullero Édgar Humberto Bacca es un ejemplo de lo rentable que resultó para algunos policías torcerse con la organización de Papá Pitufo. En uno de los audios, el agente encubierto cuenta cómo Bacca le contó que se dedicó a la cría de caballos finos y se le abrieron las puertas de la política en Norte de Santander.

“El señor Bacca me pregunta si yo comparto la pasión por los caballos como la ganadería, pues él tiene fascinación por los caballos criollos de paso fino. Que tiene fincas donde cría caballos”, contó el agente encubierto.

En uno de los audios para Pitufo hace referencia al "hermano del presidente". Fueron grabados en 2023. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Era tanto el dinero que movía la red criminal para sobornar a policías de la Polfa que tenían que darse mañas para ocultarlo y transportarlo. Por ejemplo, usaban cajas de zapatos repletas de dinero para entregar los sobornos, según se desprende de las pruebas expuestas en las audiencias.

“Esto era el dinero que yo organizaba para entregar, digamos este es el dinero que ya estaba organizado que iba para alguna persona, y el de allá posiblemente era para Montoya, porque a Montoya se le entregaba así”, relata un empleado de Papá Pitufo. El video muestra fajos de billetes ocultos en cajas de tenis.

De acuerdo con la Fiscalía, un integrante de la organización criminal de Papá Pitufo confesó que entregaba dineros que iban para el coronel Faxir Ramírez, quien fue jefe de seguridad del expresidente Andrés Pastrana.

“Siempre se hablaba de él (coronel Faxir Ramírez) porque siempre había que llevarle dinero a una señora, no me acuerdo el nombre, pero yo sí lo puse en los documentos, yo me quedé con la cédula de ella, y ella le mantenía el apartamento a Faxir (...) la plata siempre se le llevaba a ella, y entonces hacía regalos a otros coroneles ahí en Barranquilla; que cómpreme un televisor, que cómpreme un nevecón, yo me la pasaba comprando y llevando al apartamento de Faxir y de otros coroneles (...)”, se escucha en la voz de un miembro de la organización de Papá Pitufo.

Las evidencias fueron expuestas en abril del año pasado, en audiencias reservadas, en las que la Fiscalía reveló las entrañas de la organización de Papá Pitufo. Allí se reflejan los alcances de una verdadera multinacional del delito. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Según el empleado del zar del contrabando, a la intermediaria del coronel Faxir le entregaban entre 60 y 80 millones de pesos semanales.

Políticos, en la mira

En una audiencia reservada fue salpicado el expresidente del Senado Juan Diego Gómez, del Partido Conservador. El mayor de la Policía Royce Díaz supuestamente amenazaba a sus subalternos asegurando que su “padrino político” era dicho excongresista.

“El marica se empoderó mucho. Lo empoderaron... Juan Diego... como Juan Diego era el presidente del Senado, acordate... Y él fue el que lo empoderó mucho. Pero él tiene que entender que ya no tiene ese respaldo”, dice Papá Pitufo, en una grabación conocida en exclusiva por SEMANA.

Más adelante en la conversación se le escucha a Papá Pitufo decir: “Ese es el man de Juan Diego con la gente que tiene en el Senado”, poniendo sobre la mesa que no se trata del único congresista salpicado. Luego reconoce: “Es el poder que tiene, es que tiene poder”. Gómez ha negado cualquier relación con el zar del contrabando.

Lo que se revela deja ver que la Polfa estaba tan contaminada como los contenedores a los que les daban vía libre para entrar al país de forma ilegal. Incluso, se asumía como una orden la colaboración con la red de Papá Pitufo.

En el consejo de ministros que se transmitió en vivo, Augusto Rodríguez, director de la UNP, advirtió sobre la vinculación de Papá Pitufo a la campaña de 2022. | Foto: PRESIDENCIA

“Bueno, muchachos, soy el mayor (Royce) Javier Díaz Munive, el jefe de todos ustedes, y estos son mis tres secuaces, el intendente Jorge Estrella, el subintendente Fabián Pérez y la subintendente Paola Lencini. Son ellos quienes manejarán conmigo la división. Acá todos son iguales, acá el grado no existe y quien haga el más mínimo descontento lo hago desvincular. Todo el que vaya a hacer un procedimiento le pide permiso al intendente Estrella y eso va desde el patrullero hasta el subcomisario. Y la mejor noticia que les tengo es que les vamos a dar 500.000 pesos a cada uno para que hagan silencio”, se escucha en una denuncia que llegó de manera anónima, pero que luego se estableció que era de un general retirado que conocía a fondo los oscuros movimientos en la Polfa.

El asunto es escandaloso, pues este grupo del mayor Díaz Munive incluso se reparte las tareas que contemplan hasta extorsiones: “Paola, usted se me encarga del área administrativa y de los traslados de la gente que no cumpla con lo que exigimos. Estrella, usted se me encarga de los importadores y el comercio del centro para mirar cómo le sacamos plata. Y, Pérez, usted se me va a encargar de todas las guías y me cobra por cada una, y quien no le paga que les hace la aprehensión. Mayor Díaz habla con Estrella, tengo un importador que tiene todo legal, pero podemos retrasar su proceso y así podemos sacarle dinero”.

Juan Diego Gómez, expresidente del Senado salpicado en una audiencia. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Sentencia de muerte

De acuerdo con la Fiscalía, Papá Pitufo tenía sospechas de que había sido infiltrado por las autoridades y estaban construyendo un caso en su contra, usando diferentes medios como la grabación de las conversaciones. En uno de estos audios se escucha hablar a Camilo Gómez con el agente encubierto, a quien le dice que la cosa es seria.

Camilo Gómez: “Esto es serio, esto no es de jugar al volteado”.

Camilo Gómez: “Hay empresarios que han dado plata, porque usted les ha hecho perder mucho dinero, con todo lo que se ha pegado especialmente de humo (decomiso de cigarrillos), pero hay varios y estos manes lo ven a nivel de patrón y es lo que les duele”.

En otra conversación grabada por el agente encubierto, esta vez con un contrabandista cuyo nombre no se menciona, se hace referencia a la actitud violenta de Papá Pitufo, quien mandaba a asesinar a todo aquel que considerara su enemigo.

En un audio en el que hablan, el agente encubierto y un contrabandista hacen referencia a que Papá Pitufo es un hombre violento. “Yo fui amigo y le ayudé en muchas cosas, porque él trabajaba era por aeropuerto. Es más, un sobrino mío trabajó con él en Bogotá. Ese tipo mandaba a matar a la competencia”.

Juan Fernando Petro. Claudia Gaviria, exdirectora de aduanas en Buenaventura, le habría pedido ayuda a Papá Pitufo con el hermano del presidente. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La exdirectora de Aduanas

Un tema que ha salido a flote, pero que fue negado, con denuncia en mano contra Papá Pitufo, es la presunta relación de Claudia Gaviria, exdirectora de aduanas en Buenaventura, quien supuestamente buscó apoyo de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Petro, para ascender en la entidad.

En una conversación con el agente encubierto, Papá Pitufo se refiere a un supuesto chat que le envió Claudia. “Mire lo que me escribe aquí: ‘Pégueme el empujoncito con el hermano del presidente, que me pueda dar una entrevista’. Es que es más guevona”.

En otro aparte hacen mención a Z-1, que es el código con el que se identifica al director de la Policía; en este caso se refieren al general William Salamanca, quien salió del cargo recientemente. SEMANA se comunicó con él y negó cualquier tipo de relación con esos ilícitos. Hasta ahora no hay ninguna prueba que comprometa al ex alto oficial.

Este escándalo de Papá Pitufo explotó por el convulso consejo de ministros en el que Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, denunció el intento de infiltración de Papá Pitufo en la campaña a la presidencia de Gustavo Petro. Lo que no esperaba Rodríguez, seguramente, es que su revelación tuviera un efecto rebote.

Augusto Rodríguez, el director de la UNP denunció el intento de filtración de Papá Pitufo a la campaña de Gustavo Petro, pero le rebotó. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En una de las pruebas conocidas por SEMANA, Camilo Gómez, ficha de Papá Pitufo, habla con el agente encubierto y afirma: “En esta película, en esta película, esto usted no lo ve, en esta película aparece esta persona, sí, ¿usted sabe quién es, no? Él es el mejor amigo de Petro, el mejor amigo de mi tío, y el director de la Unidad de Protección, este hijueputa, este hijueputa…”.

El agente encubierto, para aclarar de quién se trataba, volvió a preguntar y la respuesta fue clara: “Augusto Rodríguez, este man fue el que puso a Orejas, es el que puso a Sandra Peláez”. Orejas sería el exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes.