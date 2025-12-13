CONFIDENCIALES

La justicia de Estados Unidos tiene en la mira a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo

La Justicia en ese país tiene información que apunta a que el colombiano, presuntamente, habría lavado miles de millones de pesos a través del sistema financiero estadounidense.

13 de diciembre de 2025, 6:38 a. m.