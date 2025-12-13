CONFIDENCIALES
La justicia de Estados Unidos tiene en la mira a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo
La Justicia en ese país tiene información que apunta a que el colombiano, presuntamente, habría lavado miles de millones de pesos a través del sistema financiero estadounidense.
En absoluta confidencialidad y bajo reserva, las autoridades de Estados Unidos se han dado a la tarea en los últimos días de recopilar pruebas, evidencias e información sensible del considerado zar del contrabando Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de Papá Pitufo. La Justicia en ese país tiene información que apunta a que el colombiano, presuntamente, habría lavado miles de millones de pesos a través del sistema financiero estadounidense.
Si logran probar esas oscuras movidas financieras, Papá Pitufo tendría dificultades para gozar de su asilo político en Europa. En ese orden de ideas, ¿también se enredaría la solicitud de Gustavo Petro y de la Fiscalía de extraditarlo a Colombia? Papá Pitufo habría jugado un rol en la campaña de Petro en 2022. ¿Hablará sobre este hecho?