“Lo denunciaré penalmente”: Luis Carlos Reyes sigue su choque con Benedetti y Petro tras acusaciones con ‘Papá Pitufo’ y la DIAN

Tras la puja por el control de nombramientos y decisiones en la DIAN, la disputa pública entre el exdirector y exministro, Luis Carlos Reyes, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a subir de tono esta semana.

Lo que comenzó como revelaciones sobre recomendaciones y presuntas presiones por nombramientos terminó en intercambios en X con acusaciones directas, advertencias de acciones judiciales y referencias a investigaciones que cursan actualmente en la Fiscalía y la Corte Suprema.

Todo esto sucedió después de que Reyes apareciera en la sección de video “El Sótano de Marelbys”, del periodista Daniel Samper Ospina, donde los entrevistados deben responder “Sí” o “No” a cada pregunta mientras se monitorea la veracidad de sus respuestas.

Ajá, y usted está en la lista Clinton “porque todo el mundo odia a Benedetti”.



Sus afirmaciones son injuriosas y calumniosas y lo denunciaré penalmente por ellas. Deje de mentir e inventar y tenga la decencia de renunciar. https://t.co/eyCa0LJx8e — Luis Carlos Reyes (@luiscrh) December 12, 2025

Allí afirmó que “miembros del alto Gobierno, incluidos ministros y familiares del presidente”, habrían intentado realizar “torcidos” con Diego Marín, alias Papá Pitufo, y que se presentaron presiones para ciertos nombramientos en la DIAN y aduanas.

Después de eso, el presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta en X señaló que la investigación sobre una supuesta “DIAN paralela” ya fue remitida a la Fiscalía. Además, pidió a Reyes explicaciones sobre el nombramiento de Alexandra Rizo, exfuncionaria de la entidad, y sobre las razones de su salida de la DIAN para asumir el Ministerio de Comercio.

La respuesta de Reyes fue inmediata y contundente. Desde sus redes aseguró que las imputaciones en su contra son “injuriosas y calumniosas” y que acudiría a instancias judiciales para defender su honra. También advirtió sobre los riesgos que implican exponer públicamente a testigos involucrados en investigaciones, como en el caso de la UNGRD, por el cual su exministro Ricardo Bonilla ha sido imputado por corrupción.

Según Reyes, la exposición de estas personas “pone en riesgo la seguridad de testigos valientes que colaboraron con la justicia”.

El ministro Benedetti también intervino en la discusión a través de X. Cuestionó la gestión de Reyes en la DIAN, lo vinculó con un aumento del contrabando durante su paso por la entidad y criticó su hoja de vida.

Usted hace parte de una organización criminal, porque según el infiltrado Camilo Gómez, en la investigación que adelantaba el fiscal Marín, usted era reconocido como Orejas, cómplice y cohonestaba con ellos para ayudar al contrabando. Por eso durante su administración es cuando… https://t.co/w0OKhXzill — Armando Benedetti (@AABenedetti) December 12, 2025

“Antes de ser ministro no tenía ni hoja de vida y además ha sido un desleal. Solo hasta cuando lo botaron fue que empezó a hablar de la supuesta corrupción. ¿Por qué antes no lo hizo? Es sospechoso”, escribió Benedetti. Reyes respondió que prefiere su trayectoria profesional que lo que calificó como el “prontuario criminal” del ministro.

Durante la entrevista con Samper Ospina, Reyes también aseguró no haber otorgado cuotas políticas ni haber realizado nombramientos como favores.

Además, afirmó haber aplicado pruebas de polígrafo a sus empleados, siempre con consentimiento, como medida de control interno. En todas las respuestas verificadas bajo monitoreo, salvo una, el exministro habría dicho la verdad, según la metodología del programa.

Por su parte, Alexandra Rizo, la funcionaria mencionada por Petro, es especialista en economía, magíster en economía aplicada y profesora en la Pontificia Universidad Javeriana.