Suscribirse

Política

“Lo denunciaré penalmente”: Luis Carlos Reyes sigue su choque con Benedetti y Petro tras acusaciones con ‘Papá Pitufo’ y la DIAN

Todo esto sucedió después de que Reyes apareciera en un video de Daniel Samper Ospina.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

12 de diciembre de 2025, 9:51 p. m.
Luis Carlos Reyes aseguró que las imputaciones en su contra son “injuriosas y calumniosas”.
Luis Carlos Reyes aseguró que las imputaciones en su contra son “injuriosas y calumniosas”. | Foto: Presidencia/Semana/Montaje:Semana

Tras la puja por el control de nombramientos y decisiones en la DIAN, la disputa pública entre el exdirector y exministro, Luis Carlos Reyes, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a subir de tono esta semana.

Lo que comenzó como revelaciones sobre recomendaciones y presuntas presiones por nombramientos terminó en intercambios en X con acusaciones directas, advertencias de acciones judiciales y referencias a investigaciones que cursan actualmente en la Fiscalía y la Corte Suprema.

Contexto: Luis Carlos Reyes se enfrenta a Gustavo Petro y a Armando Benedetti: “Me quedo con mi hoja de vida y no con su prontuario”

Todo esto sucedió después de que Reyes apareciera en la sección de video “El Sótano de Marelbys”, del periodista Daniel Samper Ospina, donde los entrevistados deben responder “Sí” o “No” a cada pregunta mientras se monitorea la veracidad de sus respuestas.

Allí afirmó que “miembros del alto Gobierno, incluidos ministros y familiares del presidente”, habrían intentado realizar “torcidos” con Diego Marín, alias Papá Pitufo, y que se presentaron presiones para ciertos nombramientos en la DIAN y aduanas.

Después de eso, el presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta en X señaló que la investigación sobre una supuesta “DIAN paralela” ya fue remitida a la Fiscalía. Además, pidió a Reyes explicaciones sobre el nombramiento de Alexandra Rizo, exfuncionaria de la entidad, y sobre las razones de su salida de la DIAN para asumir el Ministerio de Comercio.

Contexto: “Siempre la cogen contra mí, aquí todo es culpa de Benedetti”: el ministro del Interior se defendió en medio de puja interna en el Gobierno

La respuesta de Reyes fue inmediata y contundente. Desde sus redes aseguró que las imputaciones en su contra son “injuriosas y calumniosas” y que acudiría a instancias judiciales para defender su honra. También advirtió sobre los riesgos que implican exponer públicamente a testigos involucrados en investigaciones, como en el caso de la UNGRD, por el cual su exministro Ricardo Bonilla ha sido imputado por corrupción.

Según Reyes, la exposición de estas personas “pone en riesgo la seguridad de testigos valientes que colaboraron con la justicia”.

Contexto: ¿Carrillo incomoda?: la guerra que se desató entre Armando Benedetti, Angie Rodríguez y el director de la UNGRD

El ministro Benedetti también intervino en la discusión a través de X. Cuestionó la gestión de Reyes en la DIAN, lo vinculó con un aumento del contrabando durante su paso por la entidad y criticó su hoja de vida.

“Antes de ser ministro no tenía ni hoja de vida y además ha sido un desleal. Solo hasta cuando lo botaron fue que empezó a hablar de la supuesta corrupción. ¿Por qué antes no lo hizo? Es sospechoso”, escribió Benedetti. Reyes respondió que prefiere su trayectoria profesional que lo que calificó como el “prontuario criminal” del ministro.

Durante la entrevista con Samper Ospina, Reyes también aseguró no haber otorgado cuotas políticas ni haber realizado nombramientos como favores.

Además, afirmó haber aplicado pruebas de polígrafo a sus empleados, siempre con consentimiento, como medida de control interno. En todas las respuestas verificadas bajo monitoreo, salvo una, el exministro habría dicho la verdad, según la metodología del programa.

Por su parte, Alexandra Rizo, la funcionaria mencionada por Petro, es especialista en economía, magíster en economía aplicada y profesora en la Pontificia Universidad Javeriana.

Su experiencia en el sector público incluye roles en la DIAN, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como una breve vinculación con Colciencias. Reyes defendió su nombramiento, afirmando que se ajustó a la ley y a los procedimientos internos de la DIAN.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro se metió en la política de EE.UU. y lanzó advertencia a congresista: “Espero no pierda las elecciones”

2. Donald Trump declara que los ataques terrestres están “comenzando” y “no necesariamente tienen que ser en Venezuela”

3. California y otros 18 estados demandan al gobierno Trump por las visas H-1B de 100.000 dólares: ¿cambiarán de precio?

4. Directo al corazón de América de Cali: jugador estrella se va y jugará en un gigante peruano

5. Estados Unidos levantó las sanciones contra el juez clave en el juicio a Bolsonaro: ¿siguen acercándose Trump y Lula?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis Carlos ReyesArmando BenedettiDIANPapá PitufoPetro

Noticias Destacadas

Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro se metió en la política de EE.UU. y lanzó advertencia a congresista: “Espero no pierda las elecciones”

Redacción Semana
la Corte mantiene viva la parte del expediente que investiga lo ocurrido en 2009.

Corte Suprema confirma negativa a nulidad en caso de Antonio Sanguino por presunto tráfico de influencias

El presidente Gustavo Petro ha buscado apoyo internacional en medio de las fuertes tensiones con Donald Trump.

“No sirve para nada”: Gustavo Petro, molesto con su puesto de presidente en organismo internacional. ¿No le hacen caso?

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.