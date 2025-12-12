El Gobierno nacional de Gustavo Petro vive una nueva confrontación entre varios de sus integrantes. El más reciente choque se generó entre la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, contra el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.

Esas diferencias han generado que otros líderes políticos hayan terminado involucrados en esa puja y varios han arremetido en contra de Benedetti, por lo que el ministro del Interior se defendió.

“Desde que estaba pequeño cuando era adolescente en el colegio, siempre me echaban la culpa de absolutamente todo. Si rompía un vidrio me echaban la culpa, si había desorden en la clase la culpa siempre era mía, cuando fui senador me pasó igual y ahora que estoy de ministro me pasa igual”, aseguró Benedetti hablándose frente a un espejo.

En este país si quieres salir en televisión, habla mal de Benedetti. Si quieres ganar likes, habla mal de Benedetti. Aquí en este país todo es culpa de Benedetti. Si ves un ataque mío es porque me estoy defendiendo. pic.twitter.com/ybvN06p6zJ — Armando Benedetti (@AABenedetti) December 12, 2025

El ministro del Interior se refirió a la denuncia que hizo Rodríguez contra Carrillo que generó toda la confrontación. “Entonces la gente y la opinión la coge contra mí, cuando yo no he hecho absolutamente nada”, dijo.

Benedetti recordó cuando tuvo un enfrentamiento con el excanciller Álvaro Leyva. “Siempre la cogen conmigo”, reclamó.

“Si usted revisa no hay un solo Instagram en el que yo esté atacando a alguien. Nunca en la vida he empezado una pelea contra alguien, revise para que vea que es así. Los ataques son porque me estoy defendiendo”, mencionó.

Según el ministro del Interior, para ganar reconocimiento un político, tienen que hablar mal de él. “En este país si quieres salir en televisión, habla mal de Benedetti, si quieres sacar likes, habla mal de Benedetti, si quieres fama, habla mal de Benedetti, porque aquí todo es culpa de Benedetti”, dijo el ministro.

En las últimas horas, Benedetti arremetió contra Carlos Carrillo. “Tu mediocre historia de simple diseñador, y acomplejado por ello, no podía, sino presagiar la ramplonería que la que has actuado ahora con el disfraz de funcionario público”, afirmó.

Angie Rodríguez, directora del Dapre, hizo una denuncia contra Carlos Carrillo que fue respaldada por Benedetti. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

En la pelea también terminó involucrado el senador Julio Elías Vidal, del Partido de la U, quien le reclamó a Carrillo por supuestos nexos que denunció Carillo en el Fondo de Adaptación.

Benedetti, a su vez, terminó enfrentado con el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao.