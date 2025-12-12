El exministro de Comercio y precandidato a la Presidencia, Luis Carlos Reyes, se enfrentó al presidente Gustavo Petro y al ministro Armando Benedetti. Reyes aseguró que familiares de altos mandos del Gobierno nacional habrían intentado hacer negocios con Diego Marín, alias Papá Pitufo.

“El exministro Reyes debe explicar por qué introdujo a la DIAN a Alexandra Rizo y porque razón lo saqué de la Dian”, le respondió el presidente Petro a quien hasta hace unos meses fue una de las piezas clave para los asuntos económicos de su administración.

El exministro hizo esas declaraciones en medio de una entrevista con el periodista Daniel Samper Ospina, durante una sección de los videos que publica en su canal de YouTube en la que los entrevistados deben responder ‘sí’ o ‘no’ a las preguntas del entrevistador.

El periodista le preguntó si altos miembros del Gobierno habrían intentado efectuar “torcidos” con alias Papá Pitufo y si estos eran integrantes del alto gobierno o familiares del jefe de Estado. A todas esos interrogantes Reyes respondió de manera afirmativa.

Las afirmaciones de Reyes despertaron la molestia del mandatario, quien le acusó de haber tenido una “Dian paralela” durante su paso por la entidad a cargo de los impuestos y aduanas del país.

“La investigación adelantada por mi gobierno sobre una Dian paralela que utiliza el software de la entidad para evadir impuestos y realizar contrabando técnico con sellos oficiales ha sido entregada a la fiscalía y haré públicos sus resultados”, increpó Petro a Reyes en su cuenta de X.

Pero la discusión no se quedó ahí. El exministro cargó contra el mandatario aclarándole que su salida de la Dian se argumentó en su paso al Ministerio de Comercio cuando fue el mismo presidente quien lo nombró para ese cargo y hasta le pidió “mesura” en sus afirmaciones.

“Le pido mesura al exponer públicamente a una testigo en el escándalo de la UNGRD, por el cual su exministro Ricardo Bonilla ha sido imputado por corrupción, pese a las advertencias acerca del mismo que yo le hice a usted en diciembre de 2023. Usted es el presidente de la República y sus palabras ponen en riesgo la seguridad de testigos valientes como la persona que menciona”, sostuvo Reyes.

Presidente: usted me sacó de la DIAN para nombrarme ministro de Comercio, Industria y Turismo.



Le pido mesura al exponer públicamente a una testigo en el escándalo de la UNGRD, por el cual su exministro @ricardobonillag ha sido imputado por corrupción, pese a las advertencias… https://t.co/Y2qdiJxEGd — Luis Carlos Reyes (@luiscrh) December 12, 2025

El enfrentamiento con Armando Benedetti

El ministro Benedetti entró en la discusión cuestionando si el exministro Reyes habría sido la persona encargada de ayudar a Papá Pitufo dentro de la Dian y hasta le dijo que su hoja de vida se habría forjado gracias al Gobierno.

“Antes de ser ministro no tenía ni hoja de vida y además ha sido un desleal. Solo hasta cuando lo botaron fue que empezó a hablar de la supuesta corrupción. ¿Por qué antes no lo hizo? Es sospechoso”, escribió Benedetti.

La disputa subió de tono y Reyes le respondió a Benedetti que prefiere su trayectoria profesional, buena parte de esta forjada en la academia, que el “prontuario” del ministro. “Me quedo con mi hoja de vida y no con su prontuario criminal”, le increpó Reyes.

Me quedo con mi hoja de vida y no con su prontuario criminal, ministro. https://t.co/ApCnvmc7U6 — Luis Carlos Reyes (@luiscrh) December 12, 2025

Luis Carlos Reyes se distanció de la administración de Gustavo Petro tras su salida del Ministerio de Comercio. En repetidas entrevistas con medios ha mencionado los supuestos favores políticos que le habrían pedido los funcionarios de la Casa de Nariño para poner cargos dentro de la Dian.