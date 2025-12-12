Suscribirse

Política

Luis Carlos Reyes se enfrenta a Gustavo Petro y a Armando Benedetti: “Me quedo con mi hoja de vida y no con su prontuario”

El exministro de Comercio aseguró que altos funcionarios del Gobierno habrían intentado hacer negocios con ‘Papá Pitufo’.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 8:41 p. m.
Luis Carlos Reyes, Gustavo Petro y Armando Benedetti.
Luis Carlos Reyes, Gustavo Petro y Armando Benedetti. | Foto: Semana / Presidencia / Semana

El exministro de Comercio y precandidato a la Presidencia, Luis Carlos Reyes, se enfrentó al presidente Gustavo Petro y al ministro Armando Benedetti. Reyes aseguró que familiares de altos mandos del Gobierno nacional habrían intentado hacer negocios con Diego Marín, alias Papá Pitufo.

“El exministro Reyes debe explicar por qué introdujo a la DIAN a Alexandra Rizo y porque razón lo saqué de la Dian”, le respondió el presidente Petro a quien hasta hace unos meses fue una de las piezas clave para los asuntos económicos de su administración.

El exministro hizo esas declaraciones en medio de una entrevista con el periodista Daniel Samper Ospina, durante una sección de los videos que publica en su canal de YouTube en la que los entrevistados deben responder ‘sí’ o ‘no’ a las preguntas del entrevistador.

El periodista le preguntó si altos miembros del Gobierno habrían intentado efectuar “torcidos” con alias Papá Pitufo y si estos eran integrantes del alto gobierno o familiares del jefe de Estado. A todas esos interrogantes Reyes respondió de manera afirmativa.

Contexto: Gustavo Petro acusa a Trump y habla “de la decisión del Gobierno de los EE. UU. de entrar en las elecciones de Colombia”

Las afirmaciones de Reyes despertaron la molestia del mandatario, quien le acusó de haber tenido una “Dian paralela” durante su paso por la entidad a cargo de los impuestos y aduanas del país.

“La investigación adelantada por mi gobierno sobre una Dian paralela que utiliza el software de la entidad para evadir impuestos y realizar contrabando técnico con sellos oficiales ha sido entregada a la fiscalía y haré públicos sus resultados”, increpó Petro a Reyes en su cuenta de X.

Contexto: Ministro de la Igualdad respondió a las dudas sobre si Juliana Guerrero sería viceministra: esto dijo

Pero la discusión no se quedó ahí. El exministro cargó contra el mandatario aclarándole que su salida de la Dian se argumentó en su paso al Ministerio de Comercio cuando fue el mismo presidente quien lo nombró para ese cargo y hasta le pidió “mesura” en sus afirmaciones.

“Le pido mesura al exponer públicamente a una testigo en el escándalo de la UNGRD, por el cual su exministro Ricardo Bonilla ha sido imputado por corrupción, pese a las advertencias acerca del mismo que yo le hice a usted en diciembre de 2023. Usted es el presidente de la República y sus palabras ponen en riesgo la seguridad de testigos valientes como la persona que menciona”, sostuvo Reyes.

El enfrentamiento con Armando Benedetti

El ministro Benedetti entró en la discusión cuestionando si el exministro Reyes habría sido la persona encargada de ayudar a Papá Pitufo dentro de la Dian y hasta le dijo que su hoja de vida se habría forjado gracias al Gobierno.

“Antes de ser ministro no tenía ni hoja de vida y además ha sido un desleal. Solo hasta cuando lo botaron fue que empezó a hablar de la supuesta corrupción. ¿Por qué antes no lo hizo? Es sospechoso”, escribió Benedetti.

La disputa subió de tono y Reyes le respondió a Benedetti que prefiere su trayectoria profesional, buena parte de esta forjada en la academia, que el “prontuario” del ministro. “Me quedo con mi hoja de vida y no con su prontuario criminal”, le increpó Reyes.

Luis Carlos Reyes se distanció de la administración de Gustavo Petro tras su salida del Ministerio de Comercio. En repetidas entrevistas con medios ha mencionado los supuestos favores políticos que le habrían pedido los funcionarios de la Casa de Nariño para poner cargos dentro de la Dian.

Es tal la discordia de Reyes con el petrismo que ahora está haciendo campaña para las elecciones del 2026 alejado del Pacto Histórico y del sector político del mandatario.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Daniel Palacios hace un nuevo llamado a la unión en la carrera presidencial: “Hay que derrotar al heredero de las Farc”

2. Gobierno Trump Vs. Kilmar Ábrego: “Los jueces activistas no impedirán que ICE arreste y deporte a miembros de la pandilla MS-13”

3. Secuestró para dar una lección: en Arkansas madre finge rapto a su hija que tiene discapacidad mental

4. Estados Unidos negará la visa de turista en este controvertido caso: un cambio clave en sus reglas migratorias

5. EE. UU. cancela la reunificación familiar para residentes temporales de estos siete países latinoamericanos: ¿está Colombia?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroArmando BenedettiLuis Carlos Reyes

Noticias Destacadas

Luis Carlos Reyes, Gustavo Petro y Armando Benedetti.

Luis Carlos Reyes se enfrenta a Gustavo Petro y a Armando Benedetti: “Me quedo con mi hoja de vida y no con su prontuario”

Redacción Semana
El presidente Gustavo Petro encendió la polémica en el más reciente consejo de ministros que se llevó a cabo el miércoles 10 de diciembre.

“Me saca de la Presidencia”: declaración de Gustavo Petro generó revuelo en las redes sociales; el video se volvió viral

Redacción Semana
La guerrilla del ELN extremó sus acciones criminales contra militares y policías usando drones.

ELN anuncia paro armado de 72 horas en rechazo a las “amenazas” de Donald Trump

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.