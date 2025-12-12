Suscribirse

Política

Gustavo Petro acusa a Trump y habla “de la decisión del Gobierno de los EE. UU. de entrar en las elecciones de Colombia”

El presidente colombiano está molesto por la visita del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a ese país.

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 1:44 p. m.
Donald Trump Gustavo Petro
Gustavo Petro acusó a Donald Trump de "entrar en las elecciones de Colombia". | Foto: AP / Presidencia

El presidente Gustavo Petro acusó a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de querer interferir en las elecciones de 2026 en Colombia.

El jefe de Estado hizo ese señalamiento a su par de la Casa Blanca cuestionando un video que publicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre la visita a Washington que desarrolla esta semana.

“La presencia de mandatarios regionales en Estados Unidos tiene que ver con la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de entrar en las elecciones de Colombia”, aseguró Petro en su cuenta de X.

Contexto: Ministro de la Igualdad respondió a las dudas sobre si Juliana Guerrero sería viceministra: esto dijo

No es la primera vez que el presidente colombiano cuestiona las gestiones de los alcaldes y gobernadores en la capital estadounidense. El pasado mes de septiembre, el encuentro de los alcaldes de Medellín y Cali, Federico Gutiérrez y Alejandro Eder, con funcionarios de la Casa Blanca y congresistas demócratas y republicanos despertó la molestia del mandatario.

Para entonces, Gutiérrez y Eder conversaron con los funcionarios de esa administración sobre el riesgo de la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas y las implicaciones de esa eventual decisión en las Fuerzas Militares y de Policía. Días después, Colombia fue descertificada en su lucha contra las drogas con waiver, una medida que permitió que esa sanción tuviera un énfasis más político que sancionatorio.

Contexto: “Está incluido en la lista de narcos”: el mensaje que molestó a Gustavo Petro y motivó una aireada respuesta

Ahora, la visita del gobernador Rendón se da por invitación de ese gobierno para reunirse con autoridades de ese país y para participar en una conferencia en la que hablará sobre los desafíos en la seguridad, por el crecimiento de los grupos criminales y en el contexto de la paz total.

“Ustedes saben que no somos de quejarnos. Vengo a traer un mensaje de optimismo y de firmeza en nombre de todos ustedes. Paisanos, los tendré al tanto de estas actividades, siempre con el firme propósito de defender la democracia para que a nuestro bello territorio le vaya muy bien”, comentó el mandatario departamental sobre su visita a Estados Unidos.

El presidente Petro reprochó la visita del gobernador Rendón advirtiendo sobre un supuesto “mecanismo” operado en moneda extranjera.

“Ya sabemos el mecanismo en dólares. Así que el presidente de Colombia debe garantizar elecciones libres en Colombia y solicita a todo el pueblo colombiano mantener el espíritu libre y gritar ‘Colombia libre’”, escribió el mandatario.

La Gobernación de Antioquia había anunciado que Andrés Julián Rendón saldría del país por unos días y dejó a la funcionaria Lina Cuartas como gobernadora encargada. El gobernador ha sido uno de los mayores críticos a la agenda del presidente Petro.

Redacción Semana
