Gustavo Petro acusa a Trump y habla “de la decisión del Gobierno de los EE. UU. de entrar en las elecciones de Colombia”

El presidente Gustavo Petro acusó a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de querer interferir en las elecciones de 2026 en Colombia.

El jefe de Estado hizo ese señalamiento a su par de la Casa Blanca cuestionando un video que publicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre la visita a Washington que desarrolla esta semana.

“La presencia de mandatarios regionales en Estados Unidos tiene que ver con la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de entrar en las elecciones de Colombia”, aseguró Petro en su cuenta de X.

No es la primera vez que el presidente colombiano cuestiona las gestiones de los alcaldes y gobernadores en la capital estadounidense. El pasado mes de septiembre, el encuentro de los alcaldes de Medellín y Cali, Federico Gutiérrez y Alejandro Eder, con funcionarios de la Casa Blanca y congresistas demócratas y republicanos despertó la molestia del mandatario.

Para entonces, Gutiérrez y Eder conversaron con los funcionarios de esa administración sobre el riesgo de la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas y las implicaciones de esa eventual decisión en las Fuerzas Militares y de Policía. Días después, Colombia fue descertificada en su lucha contra las drogas con waiver, una medida que permitió que esa sanción tuviera un énfasis más político que sancionatorio.

Ahora, la visita del gobernador Rendón se da por invitación de ese gobierno para reunirse con autoridades de ese país y para participar en una conferencia en la que hablará sobre los desafíos en la seguridad, por el crecimiento de los grupos criminales y en el contexto de la paz total.

“Ustedes saben que no somos de quejarnos. Vengo a traer un mensaje de optimismo y de firmeza en nombre de todos ustedes. Paisanos, los tendré al tanto de estas actividades, siempre con el firme propósito de defender la democracia para que a nuestro bello territorio le vaya muy bien”, comentó el mandatario departamental sobre su visita a Estados Unidos.

El presidente Petro reprochó la visita del gobernador Rendón advirtiendo sobre un supuesto “mecanismo” operado en moneda extranjera.

“Ya sabemos el mecanismo en dólares. Así que el presidente de Colombia debe garantizar elecciones libres en Colombia y solicita a todo el pueblo colombiano mantener el espíritu libre y gritar ‘Colombia libre’”, escribió el mandatario.

La presencia de mandatarios regionales en EEUU tiene que ver con la decisión del gobierno de los EEUU de entrar en las elecciones de Colombia.



Mal.



Ya sabemos el mecanismo en dólares. Así que el presidente de Colombia debe garantizar elecciones libres en Colombia y solicita a… https://t.co/Z9AKzk0J4d — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 12, 2025