Confidenciales
Ministro de la Igualdad respondió a las dudas sobre si Juliana Guerrero sería viceministra: esto dijo
Juan Carlos Florián fue consultado sobre este tema durante una rueda de prensa.
El ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, respondió a las dudas sobre si la líder juvenil cercana al presidente Gustavo Petro, Juliana Guerrero, será nombrada como viceministra dentro de esa cartera.
Semanas atrás su hoja de vida había sido publicada para el cargo de viceministra de las juventudes, pero su posesión en el cargo se cayó debido a las dudas sobre su título universitario porque Guerrero no pudo certificar haberse graduado como contadora.
Desde entonces, a Guerrero se le vio posar con los candidatos al Congreso del frente amplio por el César, lo que abrió las dudas sobre sus aspiraciones políticas en las regiones para los comicios regionales de 2027.
Incluso, la exfuncionaria del Gobierno nacional se tomó fotografías con candidatos que no están dentro de la lista de aspirantes del Pacto Histórico, la coalición en la que militó para las elecciones de 2022.
El ministro Florián fue consultado sobre el eventual futuro de Guerrero dentro de ese despacho del gabinete, a lo que el funcionario respondió que su cartera no está haciendo vinculaciones de viceministros.
“En este momento el Ministerio no está haciendo vinculaciones. Nosotros tenemos un viceministro para las juventudes que es el doctor Pablo Zabala”, aseguró Florián. Juliana Guerrero es cercana al presidente Gustavo Petro, quien destacó su trabajo durante el primer consejo de ministros televisado y ha defendido sus nombramientos en el Ejecutivo.