“Papá Pitufo era petrista”: César Valencia, el supuesto intermediario de Diego Marín Buitrago, rompió su silencio con SEMANA

SEMANA: ¿Usted es el emisario de Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo, tal como se ha señalado?

César Augusto Valencia: Absolutamente no.

SEMANA: Entonces, ¿qué vínculo tiene con él?

C.V.: Al señor Diego Marín lo conozco como un empresario común y corriente, no sabíamos que le decían Papá Pitufo. Lo conozco desde hace diez años a través de otra persona, que fue mi padrino de bautizo, Humberto Alzate Castaño. Lo conocí en un evento donde había actores sociopolíticos, empresarios, y a partir de ese momento, ocasionalmente, me veía con el señor Marín, siempre en un ámbito público, no en un ambiente personal.

SEMANA: Usted terminó siendo una persona de confianza para él, incluso trabajó como su abogado.

C.V.: No, yo no trabajo para Diego Marín. En su momento, en 2021, lo asesoré en unos temas de índole civil. Lo conozco, pero no existe una relación personal.

SEMANA: ¿Actuó en su momento como un intermediario con otros actores políticos?

C.V.: Eso fue lo que quiso dar a entender Augusto Rodríguez, que yo actuaba como emisario de Papá Pitufo, pero en ningún momento le he llevado mensajes a nadie. Por Diego Marín habla Diego Marín, y por César Valencia habla César Valencia.

SEMANA: ¿Hay pruebas que indiquen que él efectivamente corrompió a la Policía, a la Dian y a sectores políticos?

C.V.: Sería muy desacertado si afirmara algo que la Justicia no ha podido demostrar. Lo que conozco es que, efectivamente, Diego Marín era un empresario del sector comercial, que siempre se reunía con personas en el contexto sociopolítico. Ahora nadie lo conoce, pero nosotros no hemos negado eso.

SEMANA: Ustedes apoyaron la campaña de Petro. ¿Papá Pitufo era petrista?

C.V.: Papá Pitufo era petrista. Siempre promovió, quiso que la ciudadanía, que las personas que lo conocían, de alguna u otra manera, votaran por Gustavo Petro. Creía que él podía cambiar un sistema de 200 años que siempre había tenido la derecha en este país.

SEMANA: Se habla de un aporte de 500 millones de pesos que le entregaron a Xavier Vendrell, el asesor español de Petro, pero se dice que, supuestamente, esa plata fue devuelta. ¿Es así?

C.V.: Eso han afirmado los señores Augusto Rodríguez y Xavier Vendrell. Que hay un video, que nunca se conoció, de la devolución de los 500 millones de pesos. Ese hecho no nos consta, nunca estuvimos enterados.

SEMANA: Cuéntenos su versión de los 500 millones de pesos. Usted aparece comprometido como enlace en la entrega.

C.V.: Eso es absolutamente falso. Nosotros nos enteramos de ese aporte por los medios de comunicación. De hecho, a mí no se me menciona en el caso de esos 500 millones.

Valencia habló de los nexos de Papá Pitufo. | Foto: Foto Suministrada

SEMANA: Usted contrató un vuelo para Petro de Cali a Buenaventura por más de 7 millones de pesos. ¿Por qué lo hizo?

C.V.: Fue una solicitud de compra, común y corriente, que hacen en el marco de la precampaña. Petro, en ese momento, era senador, tenía un mitin político en Buenaventura y nos solicitan un apoyo para que pudiera ir hasta Buenaventura. En ese momento hicimos esa apuesta, no le vimos problema, teníamos la capacidad, la autonomía de poder apoyar con ese recurso. Lo que hicimos, simplemente, fue dar ese apoyo.

SEMANA: ¿Ese dinero salió de Papá Pitufo?

C.V.: No, ese dinero lo pagué yo.

SEMANA: ¿Al aportar ese dinero, usted se monta en la campaña de Petro esperando algo a cambio?

C.V.: No nos montamos a la campaña, decidimos apoyarlo como una apuesta personal para que se me tuviera en cuenta a futuro, para de pronto formar parte de un Gobierno.

SEMANA: ¿Puede meter las manos al fuego y negar que Papá Pitufo le dio plata a Petro?

C.V.: Por César Valencia solo puede hablar César Valencia, y por Diego Marín solo puede hablar Diego Marín. A mí no me consta que se hayan entregado recursos para financiar la campaña de Gustavo Petro.

SEMANA: Usted le apostó a la campaña, ganó Petro y luego hay cinco ingresos suyos a la Casa de Nariño.

C.V.: Ingresé realmente cuatro veces, fueron cinco registros, cuatro ingresos. Tres se dieron porque yo trabajaba en la Contraloría como asesor del despacho del doctor Carlos Hernán Rodríguez, y se me delegó para ser el enlace de los diálogos sociales vinculantes para el Valle del Cauca. La alta consejera para la juventud, Gabriela Posso, era la madrina para el Valle y mi labor era estar pendiente de la comunidad que iba a asistir a ese diálogo. En otra ocasión acompañé a Juan Fernando Petro, fue circunstancial, lo único que hice fue tomarme un tinto, esperarlo y volví a salir.

SEMANA. ¿Usted era amigo de Juan Fernando Petro?

C.V.: Considero que sí.

SEMANA: ¿De dónde surgió esa amistad?

C.V.: En el marco de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, de la cual formamos parte. Yo, como abogado especialista en derechos humanos, lo acompañé antes de campaña y un tiempo después.

SEMANA: Insisto en el tema del hermano del presidente, porque en todo lo que aparece hay un escándalo. ¿Usted ingresó con él a la Casa de Nariño y no hizo ningún trámite?

C.V.: Puedo afirmar que no hicimos ningún trámite. Creo que Juan Fernando, por hacer más, ha hecho menos. Él quería estar cerca de las personas, de los territorios y generar confianza para que creyeran en el Gobierno, pero su hermano no le para bolas.

SEMANA: ¿Petro ignora a su hermano?

C.V.: Lo ignora por completo, y creo que ha ignorado consejos valiosos. Por ejemplo, le dijo que no se puede hablar de paz total si no se crea un mecanismo idóneo para acercar a esas personas que quieren formar parte. Fracasó porque fue un diálogo adornado de mentiras. Quiso acercar a sectores, personas, generar confianza y, finalmente, terminó siendo una ilusión.

Valencia se refirió a Juan Fernando Petro. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

SEMANA: Usted terminó sentado con Juan Fernando Petro y con el entonces director de la Dian, Luis Carlos Reyes, recomendando a Jhon Fredy Restrepo para un cargo de esa entidad en Buenaventura. ¿Cómo explicar eso?

C.V.: Para aclarar ese asunto, la visita se da porque a Juan Fernando lo invita el colectivo Sintradian al despacho del director Reyes, con un grupo de asesores y directivos. Él propone socializar la reforma tributaria de la manera más amigable posible, destacando cómo la Dian se está acercando a las personas. Como ejemplo ilustrativo, sugiere, de forma caricaturesca, utilizar la imagen de un golden retriever como símbolo de la entidad. Luego manifiesta que sería importante que las mercancías que han sido aprehendidas fueran destinadas a fundaciones, y el encuentro termina. Reyes ha dicho que Juan Fernando le entrega una hoja de vida. A mí eso no me consta.

SEMANA: No puede desconocer que era un cargo apetecido, en el que se controla el contrabando.

C.V.: Es algo que cobra importancia porque crean una cortina de humo. Me usan como chivo expiatorio para decir que fui emisario de Papá Pitufo. Acá vinimos a desvirtuar eso, no hemos sido mensajeros y en ningún momento se intentó infiltrar la campaña, como lo ha querido hacer ver Augusto Rodríguez.

SEMANA: Usted niega todo, pero aparece en recomendaciones con el hermano del presidente, paga un vuelo del presidente y lo relacionan con la entrega de 500 millones de pesos de Papá Pitufo. Todos son asuntos delicados.

C.V.: Por esos hechos no existe ninguna investigación en mi contra, y es de aclarar algo muy importante: en el caso de la entrega de los 500 millones de pesos, nunca se me ha mencionado.

SEMANA: ¿Augusto Rodríguez era cercano a Papá Pitufo? ¿Por qué lo conocía?

C.V.: No, Augusto Rodríguez no era cercano a Papá Pitufo. Él mismo ha dicho en los micrófonos de otros medios de comunicación que solo se reunieron dos veces.

SEMANA: ¿Xavier Vendrell era cercano a Papá Pitufo?

C.V.: No que me conste.

SEMANA: ¿Néstor Daniel García era cercano a Papá Pitufo?

C.V.: No me consta.

SEMANA: ¿Quiénes del entorno de la campaña lo buscaban? ¿Verónica Alcocer?

C.V.: Sí. En alguna ocasión se nos invitó a socializar el programa de los comedores comunitarios, pero es ella, Verónica Alcocer, quien nos invita a nosotros, no la buscamos.

SEMANA: Eso no se sabía. ¿Quiénes estaban en esa reunión?

C.V.: Estaba Diego Marín, mi persona y unos asesores de la señora Verónica Alcocer. Fue en los alrededores del Hotel Tequendama.

SEMANA: ¿Qué buscaba Verónica Alcocer?

C.V.: Yo estuve porque fui invitado por Diego Marín. Se me invita a socializar el proyecto de los comedores comunitarios que trabajé con la Arquidiócesis de Cali durante cuatro años. Se me invita por un posible interés para formar parte de la política de Hambre Cero. A Verónica Alcocer le interesó y me invitó a ser parte de su equipo, le socializamos el proyecto y asistimos a dos reuniones. Eso es una cosa; otra, decir que se intentó infiltrar la campaña engañando a la primera dama.

Valencia habló de la primera dama, Verónica Alcocer. | Foto: Mariano Vimos

SEMANA: ¿Qué opinión tenía Papá Pitufo de Verónica Alcocer?

C.V.: Que era la persona que podía liderar y sacar adelante las banderas de Colombia sin Hambre.

SEMANA: ¿Papá Pitufo iba a apoyar el proyecto, a dar plata? ¿Por qué aparece ahí?

C.V.: Él simplemente quería que conocieran y socializaran el proyecto para que ellos, si era de su interés, lo pudieran aplicar en su posible gobierno. Pero yo no me quedé durante toda la reunión, di las gracias y me fui. No me consta de qué otras cosas hablaron.

SEMANA: Se habla de una campaña paralela de Verónica Alcocer que habría sido financiada con recursos de Diego Marín. ¿Eso es cierto?

C.V.: Eso escuché, pero no, eso no es cierto, o por lo menos no me consta.

SEMANA: ¿Verónica Alcocer y Diego Marín entablaron una relación cercana?

C.V.: No lo sé. Después de eso tuve dos reuniones en la sede de campaña con la señora Verónica y su equipo, pero me dejó de contestar. Nos dejaron metidos, no volvimos a tener contacto, supongo que es porque Augusto Rodríguez se inventó que nosotros estábamos intentando infiltrar la campaña.

SEMANA: ¿Por qué no terminó en la Casa de Nariño con la primera dama cuando le había mostrado una propuesta social?

C.V.: No fuimos invitados a formar parte del Gobierno, y no estamos en el Gobierno, nunca hemos sido nombrados.

SEMANA: ¿Usted es petrista?

C.V.: Yo no soy petrista.

SEMANA: ¿Ha estado cerca de Petro?

C.V.: Estuve cerca de la precampaña con una propuesta que queríamos hacer, desde lo personal, desde lo profesional en mi labor como abogado. En eso nos hemos enfocado, ese ha sido mi centro, y es la apuesta que queríamos hacer.

SEMANA: ¿Se siente decepcionado del Gobierno de Gustavo Petro?

C.V.: Mucho. No han existido las transformaciones sociales que tanto promovieron; no ha existido la paz total, una de las banderas que me gustó; no ha existido una verdadera política de hambre cero. Creo que se la han pasado en un fuego amigo y no han gobernado por estar atacándose.

SEMANA: A usted lo señalan por 18 ingresos a la Sociedad de Activos Especiales (SAE). ¿Es imposible no relacionar eso con Diego Marín?

C.V.: Yo era asesor de dos empresas que forman parte de la Vicepresidencia de Sociedades de la SAE. Mis ingresos fueron institucionales, eso se puede corroborar.

SEMANA: Sebastián Caballero es cercano a Daniel Rojas, ministro de Educación. ¿Existe alguna relación de él con sus ingresos a la SAE?

C.V.: Sebastián Caballero, actual director del FIE, exvicepresidente de Sociedades de la SAE, es muy cercano a Daniel Rojas, eso lo sé. Ahora existe un fuego amigo entre dos líneas del presidente de la república: Augusto Rodríguez y Daniel Rojas (exdirector de la SAE). La nueva administración de la SAE le está haciendo un libro blanco denunciando hechos contra Sebastián Caballero. Pero, en lo que concierne a mí, yo al señor Caballero lo vi en campaña, pero lo vine a conocer después cuando era asesor del contralor general en eventos institucionales. Me tuve que ver con él cuando era vicepresidente de Sociedades de la SAE, y yo era asesor de esas dos empresas.

Augusto Rodríguez, director de la UNP, advirtió del presunto intento de Papá Pitufo de infiltrarla campaña. | Foto: Juan Carlos Sierra

SEMANA: ¿Por qué Augusto Rodríguez insiste en señalarlo?

C.V.: Yo no entiendo el odio y apasionamiento de Rodríguez. En una reunión en donde estaba Diego Marín, en la que yo estuve presente, lo único que él dijo fue: “Ayúdele al chino con algo”. Él le respondió: “Listo, ayudamos al chino”. Me dio la mano, de ahí en adelante yo no tuve nada que ver con Rodríguez.

SEMANA: ¿Por qué Augusto Rodríguez pasó de reunirse a manteles con Papá Pitufo a denunciarlo?

C.V.: Diego Marín pasó de ser una persona que estuvo y apoyó un discurso político de su campaña a ser un perseguido de este Gobierno.

SEMANA: ¿Usted cree que el Gobierno Petro le debe algo a Papá Pitufo?

C.V.: No. Lo que creo es que lo han utilizado como un manto de duda para distraer de cosas más importantes que están sucediendo, como el caso de corrupción en la UNGRD. Creo que lo de Diego Marín es un caso que de alguna manera tiene unos hechos jurídicamente relevantes en 2023 y en 2024, pero completamente aislados al hecho del supuesto intento de infiltración de la campaña, que fue en 2021. Ahí es donde yo creo que no hay que ser tan ligeros. Por eso decidimos hablar.

SEMANA: Hubo una reunión de Papá Pitufo con la campaña y Gustavo Petro en Madrid. ¿Qué información tiene?

C.V.: Que fue un mitin político, una reunión en Madrid, donde alguien lo invitó y casualmente estaba el candidato a la presidencia.

SEMANA: ¿Esa vez Petro habló con Papá Pitufo?

C.V.: Tengo entendido que no, pero tampoco me consta, yo no estuve allá.

SEMANA: ¿Qué piensa hoy Papá Pitufo de Petro?

C.V.: No lo sé. A raíz de esta situación me he desligado mucho de cualquier tipo de comunicación con Diego Marín y no podría decírselo. Como he dicho, Diego Marín habla por Diego Marín, y César Valencia habla por César Valencia.

SEMANA: ¿Qué responde a quienes señalan que su enriquecimientoes sospechoso?

C.V.: Para que haya un enriquecimiento ilícito, debe existir un incremento injustificado del patrimonio. A mí me pueden esculcar lo que sea, he sido una persona que he tenido que trabajar. El patrimonio que tengo es mi educación, porque en eso sí he invertido. He trabajado para que mi estilo de vida tenga un mejoramiento, pero no ha existido una denuncia o una investigación por enriquecimiento ilícito.

SEMANA: Papá Pitufo aportó a la campaña y Petro mandó devolver el dinero. ¿Cuál era el interés en entregar recursos?

C.V.: Esa es una pregunta que la debe responder él. Si él aportó o no recursos, nunca me lo dijo. Lo que sí sé es que él siempre quiso aportar, de una forma programática, con ideas para que Petro pudiera ganar.

SEMANA: Pero hablamos de una persona señalada de ser el zar del contrabando. ¿No estaba interesada en infiltrar la campaña para seguir controlando los puertos?

C.V.: No creo. Los medios lo han catalogado como el zar del contrabando, pero la Justicia no lo ha podido confirmar. Yo seré muy respetuoso de lo que determine la Justicia con respecto a si era o no el zar del contrabando.

SEMANA: ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a Diego Marín si llegara a leer esta entrevista?