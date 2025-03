Fiscalía confirmó que Andrés Pastrana no tiene investigaciones por supuesta relación con Papá Pitufo; expresidente le exige rectificación a Gustavo Petro

La pelea entre el expresidente Andrés Pastrana y el presidente Gustavo Petro no se detiene.

Este jueves 20 de marzo, el exmandatario conservador reveló un documento que le respondió a la Fiscalía, en el cual confirma que él no tiene investigaciones penales por supuestos hechos relacionados con Papá Pitufo, el zar del contrabando en Colombia, que hoy está extraditado en una cárcel europea.

“El mitómano Gustavo Petro me acusó falsamente de proteger a su patrocinador, alias Papá Pitufo , y de estar investigado por ello por la Fiscalía, entidad que contradice de plano sus mentiras. Exijo rectificación”, escribió Pastrana en sus redes sociales.

También preguntó a la justicia si existen o han existido procesos penales contra Pastrana por supuestos vínculos con este contrabandista. “En caso de que sean afirmativos los interrogantes, solicito se me informe el número de noticia criminal y además el despacho del fiscal de conocimiento que asumió la investigación”, precisó el abogado en su derecho de petición.

Ante ese derecho de petición, la Fiscalía respondió: “Me permito informarle que, consultadas las bases de datos de esta dependencia y el sistema misional Spoa relacionado con la búsqueda Andrés Pastrana, en calidad de indiciado por hechos relacionados en su petición, no se encontraron registros de conocimientos de estas fiscalías delegadas ante la Corte Suprema”.

Gustavo Petro, en febrero de 2025, cuando estalló el escándalo de Papá Pitufo que salpicó a gente cercana de su gobierno, dijo: “Que me diga Andrés Pastrana si el señor Marín no lo menciona como su ayudante (…) en los procesos penales que han ocultado en la Fiscalía General de la Nación”.

Ese mensaje no le gustó al expresidente, quien le salió al paso y lo frenó en seco:

“Usted está untado de dineros ilícitos hasta la coronilla. Comenzando por los de su aportante ‘el señor Diego Marín’ (Pitufo, para el hampa), con quien no he tenido vínculo alguno ni me reúno con él. Responda al Congreso, la Corte y el país por su indigno proceder”.