Andrés Pastrana estalla contra Gustavo Petro por acusaciones sobre Papá Pitufo: “Está untado de dineros ilícitos”

El escándalo de Diego Marín , conocido con el alias de Papá Pitufo, cada vez crece más y diferentes acusaciones salen de un lado a otro. Ahora, el presidente Gustavo Petro aseguró que Andrés Pastrana tenía algunos vínculos con el zar del contrabando, por lo que este último no dudó en responderle y le lanzó un duro mensaje.

“Es que se puso a ayudar al contrabandista de Colombia, o que me diga Andrés Pastrana si el señor Diego Marín no lo menciona como su ayudante en los procesos penales que han ocultado la Fiscalía General de la Nación", manifestó.

Ante las palabras de Petro, el expresidente Pastrana no dudó en responderle y le lanzó un duro mensaje. A través de su cuenta de X, antes Twitter, el exjefe de Estado, quien ha sido muy crítico con el Gobierno, le recordó al líder del Pacto Histórico que las acusaciones de dinero irregular a la campaña han sido en su contra.

Pastrana no dudó en responderle duramente a Petro. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En la publicación, que escribió durante la noche de este domingo y se ha hecho viral rápidamente, Pastrana le mencionó al presidente que el zar del contrabando, al parecer, logró involucrase en su campaña, algo que, según dijo, no sucedió con él porque nunca ha tenido alguna relación con este sujeto.

“Comenzando por los de su aportante ‘el señor Diego Marín (Pitufo para el hampa), con quien no he tenido vínculo alguno ni me reúno con él’”, puntualizó.