Habla la exsecretaria de Gustavo Petro, Jesusita Quirós, y niega que haya tramitado la avioneta que, al parecer, pagó Papá Pitufo

“Qué hago yo, recibo el mensaje, le informo al senador (Petro) y él me dirá qué hacer, envíele esa información a los de la campaña. De resto, no hago nada más”, explicó.

Entonces, ¿quién contrató la avioneta?, le preguntó SEMANA. “Se supone que la campaña porque era la que contrataba esas cosas. Yo, en el Congreso, no manejaba plata para nada, ni siquiera de caja menor. Segundo, no era la persona indicada ni autorizada para hacer nada de la campaña porque no estuve allí”, expresó.