En la declaración que entregó a la Fiscalía, el hombre salpicó también al coronel retirado de la Policía Faxir Ramírez, quien fue jefe de seguridad del expresidente Andrés Pastrana. “Siempre se hablaba de él (coronel Faxir Ramírez) porque siempre había que llevarle dinero a una señora, no me acuerdo el nombre, pero yo sí lo puse en los documentos. Yo me quedé con la cédula de ella, y ella le mantenía el apartamento a Faxir (...) la plata siempre se le llevaba a ella, y entonces hacía regalos a otros coroneles ahí en Barranquilla: que cómpreme un televisor, que cómpreme un nevecón, yo me la pasaba comprando y llevando al apartamento de Faxir y de otros coroneles (...)”, se escucha en la voz de un miembro de la organización de Papá Pitufo.