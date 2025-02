Exclusivo: Ferney Lozano, quien gestionó la avioneta de Papá Pitufo para Gustavo Petro, rompe su silencio y revela lo que ocurrió

F. L.: No. Yo no contraté. Envié la información a la oficina del Senado de Gustavo Petro en Bogotá, a la señora Jesusita, y allá hicieron los respectivos trámites. Verificaron y la alquilaron.

F. L.: No recuerdo. Pero deben estar todos los datos, debe estar el plan de vuelo, las identidades de las personas que viajaron allí, creo que eran cuatro. Yo no viajé. Ahí deben estar todos los datos.

F. L.: No sé. No tengo esa información. No sé si el presidente se devolvió en esa aeronave o en otra. Mire, yo lo único que hice fue decir: ‘Aquí, en este sitio, pueden alquilar la avioneta’. Y le pasé el dato a la persona de la UTL en Bogotá, ellos averiguaron y certificaron. Dicen que yo proporcioné la avioneta, no es así; yo entregué una información. Yo no tengo amigos con avionetas ni mucho menos, ni plata para contratarla yo.