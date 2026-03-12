Confidenciales

Andrés Pastrana: “Te robaste la Presidencia, Gustavo Petro”

El exmandatario se despachó contra el jefe de Estado en medio del escándalo de corrupción en la UNGRD.



Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 9:07 a. m.
Andrés Pastrana y Gustavo Petro.
Andrés Pastrana y Gustavo Petro. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: PRESIDENCIA.

Siguen las reacciones en Colombia por cuenta de la más reciente decisión que tomó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra de seis congresistas, vinculados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El pronunciamiento más reciente lo hizo el expresidente Andrés Pastrana a través de su cuenta de X: “Te robaste la Presidencia, Gustavo Petro. La Corte Suprema ordena captura de Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusaciones, que frenó la acusación a Petro por la violación de topes, por el escándalo de la UNGRD”.

Gustavo Petro minimiza escándalo de corrupción de su Gobierno: “¡Qué barbaridad!”

Petro se ha distanciado de la controversia y aseguró que él se encargó de frenar las aparentes irregularidades cuando las detectó, y que ningún proyecto terminó en las manos de los parlamentarios. Como se recordará, la tesis de la Fiscalía es que los representantes a la Cámara habrían condicionado sus votos en el Legislativo a cambio de iniciativas del Gobierno.

Sobre el caso en específico, Manzur se presentó ante la Fiscalía General de la Nación en la mañana de este jueves, 12 de marzo. Mientras que Karen Manrique llegó a las instalaciones de la Policía en Arauca, sin que hasta la hora se haya ejecutado la orden de detención. Los cuatro congresistas restantes seguirán vinculados en la investigación, pero sin estar en prisión.

