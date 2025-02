Gustavo Petro arremetió con dureza contra Papá Pitufo: dijo que es un “traqueto más” que ha “gozado de total impunidad”

“Se hizo ciudadano español para la impunidad y por eso me tocó hablar con el presidente de España, Pedro Sánchez, quien me ayudó para poder lograr el proceso de extradición que aún no logramos, porque el hombre muy astuto se salió de España y se pasó a Portugal, y también me ha tocado hablar con el primer ministro anterior, Costa, y el primer ministro actual de Portugal para ver si logro definitivamente su extradición”, dijo el jefe de Estado.