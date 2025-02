Petro responde a señalamientos de vínculos de su campaña con Papá Pitufo y envía mensaje. “Si compañeros míos se vendieron, que vayan a la cárcel”

Señalamientos desde el mismo Gobierno

“Debo decirle que cuando el señor Benedetti llegó a la campaña yo puse alertas y me moví, hice investigaciones y alerté. No tenía orden de captura, había procesos, pero también me enteré de sus artimañas para lograr que no fuera puesto preso. Hoy debo decir después de una semiconfesión que realizó ante medios en ese estado, sobre situaciones que no sabemos si ocurrieron o no, pero muestran el temperamento y la clase de persona que es. Este espacio no es el espacio del señor Benedetti”, indicó.