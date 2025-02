Exclusivo | Habla coronel que se infiltró en la red de alias Papá Pitufo: “No hay intocables”

El coronel Yorguin Malagón, agente infiltrado en el caso de Papá pitufo, no descartó que se inicie una campaña de desprestigio en su contra por parte de la red del zar del contrabando y ahora lo quieran enlodar. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/i46nM6OyrY

Y. M.: Creo que se demuestra que no hay intocables y eso es lo que estamos evidenciando, y lo que estamos demostrando: que no hay personas que a pesar de que por muchos años hayan hecho daños, tarde o temprano, la Policía Nacional, los grupos de investigación, la Fiscalía General de la Nación, que es importantísimo el papel que juega, permite demostrarles a muchas personas que el bandido no es intocable.