Petro insistió que vio el video en donde, al parecer, se devuelve el dinero de Papá Pitufo para su campaña: “Puedo estar tranquilo”

De la misma manera,​ anotó el jefe de Estado: “Como personalmente he confirmado y visto el video de la devolución completa del dinero, puedo estar tranquilo, pero no deja de molestarme el giro de una parte de la justicia para protegerlo”.

“Está lo mismo que existe desde el día que fue publicado y así fue como se ratificó el día de hoy. Yo creo plenamente en la justicia y en el buen juicio de los magistrados de la corte y estoy seguro de que vamos a salir adelante en este asunto. No me atrevo a poner más allá de lo que hay. La realidad procesal que hay hoy es un documento anónimo que ha ocurrido en muchas ocasiones con congresistas y hoy estamos acá, viniendo a poner la cara no solo a la justicia, sino a los colombianos”·, dijo el excongresista Gómez.