Denuncian al minDefensa, Pedro Sánchez, tras revelaciones de SEMANA en la llamada “operación desastre”

El documento ‘Revista después de la Acción’, o RDA, un informe reservado de las Fuerzas Militares, advierte una catástrofe en el operativo al mando del entonces general y hoy ministro de Defensa, Pedro Sánchez. “La inteligencia falló, los helicópteros no tenían gasolina, las armas no disparaban, los radios no comunicaban y los drones no distinguían entre personas o armas”.