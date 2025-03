Y agregó: “Como personalmente he confirmado y visto el video de la devolución completa del dinero, puedo estar tranquilo, pero no deja de molestarme el giro de una parte de la justicia para protegerlo”.

En una entrevista del periódico oficialista Vida, Petro se refirió a la intención de Papá Pitufo de permear su campaña. “Cuando empecé a sonar en las encuestas, muy lejos de mis competidores, despertó en este sujeto el afán de estudiarme, de encontrarme y tratar de comprarme. No lo conocía. La verdad tengo que decir que el nombre de Diego Marín era desconocido, hasta hace muy poco. He venido recogiendo datos que me puedan acercar a una idea de lo que significa este delincuente”, dijo el mandatario.