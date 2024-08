El video que evidencia que el polémico asesor catalán de Petro Xavier Vendrell sí habla a nombre del Gobierno y ha sido asesor de Presidencia

El polémico asesor catalán del presidente Gustavo Petro, Xavier Vendrell, aseguró en los últimos días que su relación con el mandatario es ocasional, que él lo consulta cuando requiere un consejo y que no es su asesor permanente. Vendrell negó tener contratos o negocios con el Gobierno o beneficiarse de esa cercanía. Dijo que sólo se dedica a la Fundación Campo Digno, de la cual recibe un salario.

Esta es la prueba de que Xavier Vendrell, asesor catalán de Petro, sí habla a nombre del Gobierno. En los últimos días, Vendrell dijo que no conversa regularmente con Petro sino cuando él lo necesita. Este video evidencia que es más que un simple consejero https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/zxWitLLxKg

Posteriormente, Vendrell lanzó otra frase dejando claro que hablaba a nombre de la Casa de Nariño. “El Gobierno de Colombia no va a dejar de trabajar para que los proyectos productivos en esta zona del país, en esta gran región, se desarrollen de forma rápida y eficiente porque es la forma de que esto que todo el mundo piensa que puede ser el granero, la despensa de Colombia, sea la despensa de Colombia y de parte del mundo”, afirmó.

El asesor catalán reconoció que estuvieron en una reunión en el Ministerio de Agricultura junto a empresarios para producir soya en esa región. “Vamos a darle todo el apoyo porque el gobierno del presidente Petro no es un gobierno que va en contra de los empresarios, porque por más que en algunos sitios se haya vendido así, nuestro gobierno es consciente de que la paz no la vamos a hacer con las guerrillas, con ellos vamos a hacer armisticios, la paz la hacemos con alcaldes y gobernadores haciendo proyectos productivos, empujando este país y creando riqueza, haciendo que todos los campesinos y campesinas tengan un sueldo digno”, aseguró.

El asesor de Presidencia dijo que desde el Gobierno tienen claro que es una prioridad avanzar en vías terciarias y secundarias que los gobernadores de todo el país les reclaman. Vendrell reconoció que en 2023 no se ejecutó todo el presupuesto porque “estaban arrancando” e hizo promesas a nombre del Gobierno.

“Les digo que entre abril y mayo Invías va a ejecutar el 100 % del presupuesto que tiene para este año de vías terciarias y vamos a trabajar para conseguir desde otros ámbitos recursos porque sabemos que esa es la prioridad, porque no es posible esa transformación agraria, no es posible poner el país a producir si no hacemos las vías adecuadas para poder sacar los productos que generamos en las condiciones que toca, porque —si no— más del 34 % del producto que genera este país acaba en la caneca”, afirmó.