Diario ‘ABC’ de España revela la fortuna que ha amasado en Colombia Xavier Vendrell, el polémico asesor catalán de Gustavo Petro

En España no terminan de comprender cómo uno de los líderes de un movimiento que generó caos en ese país y por el cual varios de sus líderes están siendo investigados por múltiples delitos, terminó beneficiado del Gobierno de Colombia y respaldado por el presidente Gustavo Petro.

Precisamente, en España no se explican cómo el presidente colombiano nacionalizó a Vendrell si, además, no cumpliría con los requisitos para este beneficio, ya que una de las condiciones que se requiere es que no tenga investigaciones pendientes.