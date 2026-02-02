El asesor catalán Xavier Vendrell anunció que hará parte de la campaña de Roy Barreras, quien se medirá en la consulta del Frente por la Vida. En entrevista con SEMANA, Vendrell explicó los detalles de su decisión, por qué no acompañará a Iván Cepeda y hasta hizo una crítica sobre lo que le faltó al Gobierno Petro.

SEMANA: ¿Por qué decidió apoyar la candidatura de Roy Barreras y no la de Iván Cepeda?

XAVIER VENDRELL (X. V.): Para mí lo importante es que el cambio se produzca y eso no se produce con discursos, sino con gestión. Creo, honestamente, que Iván Cepeda, si llegase a ser presidente, se encontraría con muchas trabas, como se las ha encontrado el presidente Petro. Desde la izquierda, nuestro objetivo es conseguir que la mayoría de la gente viva lo mejor posible. Si ponemos a producir este país, yo creo que una inmensa mayoría de la gente podría vivir muy bien, porque este país tiene las tierras, la luz, el agua, las personas trabajadoras, como para que podamos transformarlo, impulsando, en primer lugar, todo el sector agro, la industria alimentaria, la producción, la exportación, y todo esto jala el resto de sectores. Ponemos todo esto a producir y serían miles de personas con trabajos dignos, ganando plata y consumiendo, y, por tanto, poniendo a producir los sectores de la construcción, del mobiliario, la producción de todo tipo de bienes. Creo que es la persona más adecuada porque no va a tener todas las zancadillas del establecimiento, ya que él sabe acordar, no va a tener la presión internacional en contra de sus políticas y, además, tiene una experiencia, un equipo con el que puede gobernar; es la persona para transformar este país.

SEMANA: ¿No le convence Cepeda porque es muy de izquierda?

X. V.: No, en absoluto. Ideológicamente, seguramente estoy más cercano a Cepeda que a Roy, pero después de más de 40 años de estar en política tengo muy claro que lo importante son los hechos, no las palabras, no la ideología, sino conseguir los hitos. Si ahora me pone cuatro años atrás y me dice: “¿Quién quiere que sea presidente?”. Sabiendo que ha pasado todo lo que ha pasado, y han ido las cosas como han ido, diría Gustavo Petro porque necesitábamos un revulsivo, un visionario que nos marcase el camino de la reforma agraria, de la reforma pensional, de la transformación energética, la importancia del agua; todo eso era imprescindible y Petro lo ha hecho, pero no podemos volver a tener un gobierno que tenga esa filosofía, pero que no ejecute por errores propios, por presiones y por desacuerdos externos. Ahora necesitamos a alguien que vaya en esa dirección, como dirá Roy, pero con la capacidad de ejecutar. Y por eso estoy con Roy, no porque esté más cercano ideológicamente a Roy; con Cepeda seguro tendría algunas discrepancias, pero con Roy también hay algunas discrepancias, no pasa nada.

SEMANA: ¿El presidente Gustavo Petro está con Roy Barreras o con Iván Cepeda?

X. V.: El presidente Gustavo Petro quiere que la izquierda llegue unida a primera vuelta y saquemos un grandísimo resultado; ojalá podamos ganar la Presidencia en primera vuelta o, en el peor de los casos, que pasemos a segunda vuelta para tener la victoria en segunda vuelta. Por tanto, estoy convencido de que lo que quiere es que le demos continuidad al gobierno; estoy seguro de que él ve virtudes en varios de los candidatos que tiene el progresismo y no creo que tenga ningún inconveniente, al contrario, que desde la candidatura de Roy se saque el mejor resultado posible y que impulsemos esa consulta en que, por lo que se dice, parece que no va a poder estar Iván Cepeda.

SEMANA: ¿Tuvo que ver en algo la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pueda anular la candidatura de Cepeda?

X. V.: No, en absoluto. Yo estuve hablando con Roy Barreras para incorporarme acá hace diez días, en un momento en que no estaba nada claro eso. Estoy acá porque estoy absolutamente convencido de que es lo mejor para Colombia, no tengo ninguna duda. Es más, me sorprende; estoy seguro de que vamos a ser capaces de que la mayoría del país se dé cuenta de que eso es así, de que lo mejor que le puede pasar a Colombia es que Roy sea el presidente; va a unir el país. Roy se puede sentar con gente muy diferente en una misma mesa para ponerlos de acuerdo, para avanzar, para progresar, para poner el país a producir y generar riqueza para que todo el mundo viva mucho mejor y por eso estoy acá.

SEMANA: ¿Por qué Roy y no Cepeda?

X. V.: Si cerramos los ojos y vemos a Cepeda o a Roy de presidente, tengo la convicción, con todo el respeto que me merece el compañero Iván Cepeda, de que durante los próximos cuatro años con Roy de presidente habrá más ejecución. Todo el mundo se ha quejado del nivel de ejecución del gobierno del presidente Petro. Bueno, pues lo que tenemos que conseguir es que ahora el nivel de ejecución sea mucho más alto y estoy convencido de que lo vamos a conseguir con Roy, más que con Cepeda, simplemente. Y de eso se trata, que se ejecute, que se ponga el país a producir, que pongamos el país en marcha, que la gente tenga trabajo, que esos trabajos permitan que la gente se gane la vida. De eso se trata y creo que lo vamos a conseguir con Roy.

SEMANA: ¿Va a trabajar de la mano de Ángel Beccassino, que se sabe que también asesora a Roy Barreras?

X. V.: Sí, absolutamente. Ya trabajamos juntos en la campaña de Petro de 2018 y vamos a hacerlo ahora, vamos a trabajar absolutamente de la mano y vamos a trabajar juntos. Y es un placer trabajar con una persona con la experiencia que tiene él y va a ser fantástico. No hay ningún problema.

SEMANA: En todas las encuestas, Cepeda ha marcado más que Roy Barreras. ¿Ustedes cómo piensan revertir esa tendencia?

X. V.: Mire, yo he hablado con mucha gente y creo que hay mucha gente que sabe, piensa y opina y nos traslada que Roy es la persona para unir el país, que Roy es la persona para que este país se ponga a funcionar, en marcha, a producir, que genere riqueza y haga que la gente pueda vivir dignamente. Yo no me creo estas encuestas y creo que cualquier analista sabe que estas encuestas no responden a lo que hay realmente en el país hoy. Además, estoy seguro de que en las próximas horas vamos a ser capaces, y en eso estamos, de trasladar a la opinión pública este impulso que le puede dar Roy al país y que va a situarlo como un candidato puntero y eso nos va a permitir sacar un buen resultado en la consulta y después sacarlo en la primera y, si es necesario, en la segunda vuelta.

SEMANA: Roy Barreras tiene lo que se conoce como maquinaria, un apoyo político de distintos sectores en distintas regiones, ¿eso podría ayudar a ese propósito?

X. V.: Evidentemente, viendo cómo funcionan las estructuras en Colombia, es muy importante tener personas en el territorio, personas con liderazgos territoriales, que den un apoyo a tu candidato. Y esto, pues, si entendemos lo que dice, es cierto, hay muchos líderes territoriales que están manifestándonos el apoyo a Roy y todo esto se va a ir traduciendo porque estos líderes van a hablar con sus gentes, van a trasladar el mensaje de Roy y esto va a hacer que vaya posicionándose día a día y vaya tomando un impulso entre el electorado y la ciudadanía del país.

SEMANA: ¿Les conviene que el CNE niegue la candidatura de Cepeda?

X.V.: Nosotros lo que quisiéramos es que todos los candidatos progresistas que quieran votar, aunque evidentemente Cepeda es el más importante por lo que están diciendo las encuestas, pudiésemos tenerlos en la consulta para que saque el mejor resultado posible. Y, por tanto, lo que quisiéramos es que el Consejo Nacional validase la candidatura de Cepeda. No depende en absoluto de nosotros y, por tanto, en función de lo que acabe pasando, vamos a trabajar desde esa realidad, no de lo que quisiéramos, sino de la realidad en la que nos encontremos.

SEMANA: Si en un eventual caso llega a ganar la consulta Cepeda, ¿usted se sumaría a esa campaña?

X.V.: Si gana la consulta Cepeda y él me pide su apoyo, yo evidentemente se lo daría.

SEMANA: ¿Es cercano a la primera dama, Verónica Alcocer?

X.V.: Yo creo que me confunden. Hay otra persona, un amigo catalán…

SEMANA: Sí, Manuel Grau, pero también se ha mencionado que ambos serían cercanos a ella.

X.V.: Bueno, nos conocemos, las familias nos conocemos desde hace muchos años, pero con Verónica hace meses que no me veo y tengo una relación muy puntual, buena, le tengo aprecio como ella a mí, pero no tengo una relación cercana en el sentido de tener una relación seguida y continuada ni mucho menos; estamos a meses de que no coincidimos y eso no quiere decir que no tengamos cariño mutuo, sin embargo, nada más allá de eso.

SEMANA: ¿Han hecho negocios?

X.V.: Jamás. No tengo ningún tipo de relación empresarial con Verónica.

SEMANA: ¿Hace cuánto no conversan con la primera?

X.V.: No sé, no le sabría decir, sin embargo, meses, no sé, no recuerdo. La última vez que nos vimos fue, no sé, el año pasado; aun así, no sé si era en octubre o noviembre, no recuerdo.

SEMANA: ¿Hoy en día sigue siendo asesor de la Presidencia de Gustavo Petro?

X.V.: No, ya lo he explicado en su momento, estoy en un proyecto que se llama Campo Digno, que es para impulsar el sector agroalimentario en Colombia con una fundación, y esa es la tarea que he hecho en los últimos tiempos, siempre atento y dispuesto a colaborar y apoyar en lo que convenga al Gobierno y al presidente Petro, pero profesionalmente me dedico a este proyecto concreto, que está absolutamente alineado con las políticas del presidente Petro, pero que es independiente.

SEMANA: ¿En la visita de Roy Barreras a Washington recientemente, él dijo que su candidatura era más conveniente que la de Cepeda para la relación con EE. UU.?

X.V.: No, el candidato Roy Barreras fue a Washington a intentar contrarrestar todas las informaciones malintencionadas vertidas por parte de la extrema derecha colombiana que sí han viajado a Washington a desestabilizar el Gobierno y a poner en jaque al presidente Petro, y Roy a lo que ha ido es a informar realmente qué es lo que ha hecho el presidente Petro en materia de narcotráfico.

La administración americana ha llegado a acusarnos de vincularlo con el narcotráfico, cuando todos los colombianos sabemos que Petro tiene virtudes y defectos, pero para nada tiene que ver con el narcotráfico. Al contrario, es el presidente que más incautaciones ha hecho y que más resultados ha dado en la lucha contra el narcotráfico, y esto es lo que se ha ido a trasladar para bajar la presión y para que la reunión del martes entre el presidente Trump y el presidente Petro sea lo más fructífera posible para nuestro país y que las cosas vayan lo mejor posible para el gobierno de Colombia.

SEMANA: ¿Su llegada a la campaña de Roy Barreras en algún momento fue conversada con el ministro del Interior, Armando Benedetti?

X.V.: Para nada.

SEMANA: ¿La consultó con el presidente Gustavo Petro?

X.V.: He informado al presidente Petro de mi incorporación a esta campaña como no podía ser de otra forma.

SEMANA: ¿Y qué le dijo?

X.V.: Yo lo que le puedo garantizar es que el presidente no está en contra; si el presidente Petro me dijese que no tengo que estar acá, no estaría.

SEMANA: En algún momento se generó ruido por unas investigaciones en su contra, por supuesto terrorismo en España por todo el tema de la “independencia” de Cataluña, ¿en qué va ese proceso?

X.V.: Tengo absolutamente todas las causas archivadas. Llegué a tener como seis causas abiertas por todo el tema de la implicación política en el proceso de independencia, acusaciones que no tienen ningún sentido porque hablar de terrorismo en un sitio donde ha habido movilizaciones de millones de personas y no ha habido un solo disparo, un solo muerto, ningún tipo de violencia, no tienen ningún sentido, pero bueno, en cualquier caso es cierto que se metieron a estas acusaciones y que un par de jueces se pusieron en eso y me abrieron investigaciones. Está absolutamente todo cerrado, archivado, y soy una persona sin ninguna causa, sin ninguna condena, sin ningún tipo de delito y, por lo tanto, soy un ciudadano colombiano con las manos libres para trabajar y hacer lo que considero oportuno, que en este momento, como usted está informando, pues es apoyar a este candidato con la convicción de que esto puede transformar en positivo este país.

SEMANA: En el 2022 se conocieron los petrovideos en los que usted salía allí, precisamente, con Roy Barreras dando línea en la campaña de Petro. Hubo mucha polémica porque algunas directrices eran atacar a otros candidatos. ¿Esto se va a replicar en esta campaña del 2026?

X.V.: Yo nunca he planteado en ninguna campaña atacar a un candidato pero, además, esas informaciones salen de una información obtenida de una forma absolutamente irregular que también espero que no se vuelva a producir en esta campaña porque creo que lo normal es respetar que los equipos de trabajo de una campaña electoral o de cualquier empresa, o de cualquier organización, puedan trabajar con absoluta intimidad, hacer sus reflexiones en su intimidad sin tener que ser expuestas públicamente, además, usted sabe que en las conversaciones privadas uno dice cosas que seguramente después tienen un poco de ver con la realidad, pero en cualquier caso, por parte mía, nunca voy a sugerir a nadie que se ataque visceralmente a nadie. Cuando estás convencido de que lo que haces y lo que propones es lo mejor, creo que lo óptimo es llevarlo al terreno del debate político y no de los ataques viscerales.

SEMANA: ¿Sigue pensando que el presidente Petro se toma unos wiskis y se vuelve “anarquista”?

X.V.: Bueno, le respondo esta pregunta, pero de verdad mi interés es hablar del futuro, no seguir dándole vueltas a lo que yo pude decir hace años, pero esto es una conversación que me grabaron también de forma irregular, con los micrófonos direccionales, los servicios secretos españoles cuando me estaban investigando a mí por todo lo que hemos hablado antes, por tanto, es una conversación privada que no tendría que haber salido nunca a la luz pública. En esa conversación decía que se volvía anarquista en la forma de decir, pues que en el fondo, cuando uno se relaja, pues ves las cosas de otra forma, pero, insisto, creo que lo que puede interesar a la ciudadanía no es una conversación mía privada sobre el presidente Petro de hace cinco o seis años, sino que lo que puede interesar es cómo vamos a avanzar y lo que planteamos para este país.

SEMANA: Déjeme preguntarle por otro hecho, y es un supuesto dinero que habrían entregado personas de Papá Pitufo a la campaña de 2022 a través de usted. ¿Qué pasó con ese dinero?

X.V.: Bueno, eso ya fue explicado en su día y lo voy a repetir, son cosas que no creo que aporten mucho, pero expliqué que yo sí recibí unos recursos de este señor, porque no tenía ni idea de quién era, entonces me sentaron unos empresarios y recibí esos recursos y, cuando los fui a ingresar a la campaña, se me indicó que esa plata, la persona que la estaba ofreciendo, no era bienvenida ni bien recibida, que se debía regresar y yo automáticamente salí de este señor y punto, ahí se terminó mi relación. La relación puntual fue en base a un desconocimiento por mi parte de quién era esta persona y, bueno, ya está. No tiene más historia. La plata llegó, se regresó y punto. No hay más.

SEMANA: En la Casa de Nariño ha habido una especie de guerra interna entre los ministros, los asesores, ¿usted qué opina de todas esas diferencias que se han generado?

X.V.: En todos los equipos de trabajo, diferencias las hay y yo creo que al final el presidente Petro ha conseguido, a pesar de todas las complejidades y complicaciones de todos los ataques externos nacionales e internacionales, avanzar en muchas de sus políticas y ha conseguido resultados, seguramente, que no son todo lo que quisiéramos. Quería construir ferrocarriles y vías de ferrocarriles; lo ha dejado planteado, organizado, planificado y, bueno, nos va a tocar ejecutarlo en el próximo gobierno, sea quien sea el presidente. Como tantas cosas en las que se han marcado directrices y no se ha avanzado lo suficiente, pues, seguramente por esos ataques externos y por algunas discrepancias internas, envidias y actitudes personales que no se tendrían que haber producido, eso se dio. Al final hay seres humanos que quizás no priorizan lo que deberían priorizar.

SEMANA: ¿Cómo evalúa el gobierno del presidente Gustavo Petro? ¿Se cumplió esa promesa de cambio que hicieron en 2022?

X.V.: Mire, si ahora estuviese en el 2022 y estuviese todo lo que ha pasado, yo apostaría por Gustavo Petro porque Colombia necesitaba un revulsivo, necesitaba alguien que señalase el camino del cambio, que nos iluminase, un visionario que dijese “hay que ir para allá”, poniendo en el centro del debate temas que nunca habían estado, como la reforma agraria, la transición energética. ¿Se ha culminado? No. Es muy difícil culminar en cuatro años un cambio y más cuando tienes tantos ataques externos. Yo creo que el balance es positivo, sí, personalmente, pues hay cosas que me han decepcionado y que pienso que tendrían que haber sido mejor, que tendrían que haber tenido una mejor ejecución, pero estoy convencido de que con Roy como presidente vamos a conseguir culminarlo.

SEMANA: ¿Qué le decepcionó del presidente Petro?

X.V.: Acabo de poner un ejemplo, pero creo que se tendrían que haber puesto en marcha los trenes y no se han puesto en marcha. Se han entregado tierras y no se han puesto a producir. Pienso que se tendrían que haber puesto a producir. Bueno, ahí vamos, lo vamos a hacer.