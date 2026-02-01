El polémico Xavier Vendrell, asesor de Gustavo Petro, llega a la campaña presidencial de Roy Barreras

Roy Barreras informó que reforzará su campaña presidencial con tres asesores: Antonio Solá (que trabajó en la reelección de Juan Manuel Santos), Xavier Vendrell (cercano a Gustavo Petro) y Marco Cartolano.

“Nos une a todos el propósito de frenar la ola de derecha autoritaria y garantizar un gobierno progresista en Colombia”, afirmó el exembajador en el Reino Unido en su cuenta de X este 1 de febrero.

El nombre que ha generado más revuelo en las redes sociales es el de Xavier Vendrell, un catalán que Gustavo Petro nacionalizó como colombiano en menos de un mes y que está rodeado de múltiples escándalos.

Xavier Vendrell reconoce que recibió dinero de alias Papá Pitufo para la campaña de Petro y anuncia que seguirá trabajando para “el cambio en Colombia”

Una de las polémicas más sonadas tiene que ver con el supuesto intento de infiltración de alias Papá Pitufo, el zar del contrabando, a la campaña de Petro en 2022. Al parecer, este le entregó 500 millones de pesos a Vendrell.

La versión del Pacto Histórico es que ese dinero no se alcanzó a gastar porque el hoy director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, se enteró de la situación, advirtió a Petro y este ordenó el retorno de la plata.

Vendrell también es recordado porque afirmó que el primer mandatario, después del segundo whisky, se vuelve “anarquista”, y por una investigación del diario ABC, que sembró dudas sobre la gran fortuna que ha materializado desde su llegada a Colombia.

Vendrell apoyará a Barreras, y no a Iván Cepeda, quien es el candidato de Petro a la Presidencia.