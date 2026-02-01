Confidenciales

El polémico Xavier Vendrell, asesor de Gustavo Petro, llega a la campaña presidencial de Roy Barreras

Barreras confirmó que el catalán se sumó a su proyecto político con el que busca llegar a la Casa de Nariño.

Redacción Semana
1 de febrero de 2026, 8:11 p. m.
Roy Barreras y Xavier Vendrell.
Roy Barreras y Xavier Vendrell. Foto: SEMANA/Archivo particular.

Roy Barreras informó que reforzará su campaña presidencial con tres asesores: Antonio Solá (que trabajó en la reelección de Juan Manuel Santos), Xavier Vendrell (cercano a Gustavo Petro) y Marco Cartolano.

“Nos une a todos el propósito de frenar la ola de derecha autoritaria y garantizar un gobierno progresista en Colombia”, afirmó el exembajador en el Reino Unido en su cuenta de X este 1 de febrero.

El nombre que ha generado más revuelo en las redes sociales es el de Xavier Vendrell, un catalán que Gustavo Petro nacionalizó como colombiano en menos de un mes y que está rodeado de múltiples escándalos.

Xavier Vendrell reconoce que recibió dinero de alias Papá Pitufo para la campaña de Petro y anuncia que seguirá trabajando para "el cambio en Colombia"

Una de las polémicas más sonadas tiene que ver con el supuesto intento de infiltración de alias Papá Pitufo, el zar del contrabando, a la campaña de Petro en 2022. Al parecer, este le entregó 500 millones de pesos a Vendrell.

El trino de Humberto de la Calle sobre Cepeda al que respondió Petro: “Lo convertiría en víctima y hasta ganaría en primera vuelta”

Gustavo Petro insiste en la extradición de alias Pipe Tuluá: “Ministro de Justicia, tiene usted la orden del presidente”

Magistradas del CNE, cercanas a Petro, no han radicado ponencia sobre Iván Cepeda y la consulta de la izquierda

Sergio Fajardo elogia a María Ángela Holguín: “Ella ha sido una gran servidora pública, lo digo con todo el orgullo”

Eduardo Montealegre denuncia “juego sucio” de Roy Barreras para tumbar la candidatura de Iván Cepeda

CNE tiene en vilo a la izquierda: así avanza discusión sobre Iván Cepeda y la consulta presidencial

Elecciones presidenciales: Clara López corrió; fue la primera en inscribir su candidatura ante la Registraduría

“Colombia no es Venezuela, ni Petro es Maduro”: Roy Barreras busca conquistar el voto de la izquierda

Fuerte choque entre el Centro Democrático y Roy Barreras: “Tramitó en Estados Unidos que Petro lo apoyaría a él y no a Cepeda”

Armando Benedetti fue sorprendido con Roy Barreras: “Nada de política”

La versión del Pacto Histórico es que ese dinero no se alcanzó a gastar porque el hoy director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, se enteró de la situación, advirtió a Petro y este ordenó el retorno de la plata.

Vendrell también es recordado porque afirmó que el primer mandatario, después del segundo whisky, se vuelve “anarquista”, y por una investigación del diario ABC, que sembró dudas sobre la gran fortuna que ha materializado desde su llegada a Colombia.

Xavier Vendrell
Xavier Vendrell Foto: Archivo particular

Vendrell apoyará a Barreras, y no a Iván Cepeda, quien es el candidato de Petro a la Presidencia.

Noticias Destacadas