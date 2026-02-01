El polémico Xavier Vendrell, asesor de Gustavo Petro, llega a la campaña presidencial de Roy Barreras

Roy Barreras informó que reforzará su campaña presidencial con tres asesores: Antonio Solá (que trabajó en la reelección de Juan Manuel Santos), Xavier Vendrell (cercano a Gustavo Petro) y Marco Cartolano.
“Nos une a todos el propósito de frenar la ola de derecha autoritaria y garantizar un gobierno progresista en Colombia”, afirmó el exembajador en el Reino Unido en su cuenta de X este 1 de febrero.
El nombre que ha generado más revuelo en las redes sociales es el de Xavier Vendrell, un catalán que Gustavo Petro nacionalizó como colombiano en menos de un mes y que está rodeado de múltiples escándalos.
Una de las polémicas más sonadas tiene que ver con el supuesto intento de infiltración de alias Papá Pitufo, el zar del contrabando, a la campaña de Petro en 2022. Al parecer, este le entregó 500 millones de pesos a Vendrell.
La versión del Pacto Histórico es que ese dinero no se alcanzó a gastar porque el hoy director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, se enteró de la situación, advirtió a Petro y este ordenó el retorno de la plata.
Vendrell también es recordado porque afirmó que el primer mandatario, después del segundo whisky, se vuelve “anarquista”, y por una investigación del diario ABC, que sembró dudas sobre la gran fortuna que ha materializado desde su llegada a Colombia.
Vendrell apoyará a Barreras, y no a Iván Cepeda, quien es el candidato de Petro a la Presidencia.