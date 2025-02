Xavier Vendrell reconoce que recibió dinero de alias Papá Pitufo para la campaña de Petro y anuncia que seguirá trabajando para “el cambio en Colombia”

Él confirma que recibió plata de Marín, pero que desde el primer momento tenía intenciones de legalizarla y, como no se logró verificar el origen de los fondos, tuvo que devolverla.

“El mencionado señor Marín quiso hacer una donación a nombre de los comerciantes de Bogotá a la campaña. Si bien la recibí, cuando se fue a legalizar el ingreso, fui notificado de que no se podía verificar el origen de los fondos, y dentro del esquema de administración de riesgos de la campaña no se recibirían. En este sentido, se me indicó que debía devolver esos recursos, cosa que hice de inmediato”, dice el comunicado.