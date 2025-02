Augusto Rodríguez sugiere que su vida está en riesgo: “No estoy deprimido, no suelo atentar contra mi propia integridad y disfruto de buena salud”

La forma en la que Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, terminó su comunicado sobre las movidas de Diego Marín, alias Papá Pitufo, dentro de la campaña presidencial de Gustavo Petro llamó la atención. En ese último párrafo, el funcionario sugiere que su vida podría estar en riesgo.

Dijo estar consciente sobre la “seriedad” de sus acusaciones, que salpican a otros funcionarios de la Casa de Nariño, y que no está deprimido, no atentará contra su vida y goza de buena salud.

“Así mismo, deseo expresar que soy consciente de la seriedad e importancia de lo acá indicado, y que estoy expuesto a todo tipo de componendas, montajes y denuncias, como las que acostumbran estos grupos. Pero también me animo a hacer público que no estoy deprimido, no suelo atentar contra mi propia integridad y disfruto de buena salud”, escribió Rodríguez en su cuenta de X.

Las declaraciones de Rodríguez sobre cómo Marín entregó recursos a la campaña generan conmoción dentro de la Casa de Nariño. En un comunicado, el director de la UNP salpicó a Xavier Vendrell, Armando Benedetti, Ramón Devesa González y a Néstor Daniel García Colorado.

Rodríguez comenzó confirmando la cronología de los encuentros que sostuvo en el marco de los aportes, basado en lo que Vendrell le dijo en una reunión en el Oma del Parkway de Bogotá, en marzo de 2022.

En ese encuentro le dijo a Vendrell que Petro ordenó la devolución de los 500 millones de pesos y el catalán le contó sobre la presencia de Marín en un evento de campaña en España, organizado por Benedetti.

“No obstante, el mismo Vendrell confirmó que en ese mismo evento coincidieron Papá Pitufo, Armando Benedetti y él mismo. ¿Cómo se percató el señor Vendrell de la presencia de Papá Pitufo? ¿Quién lo invitó? No lo sé, no me lo comentó (…) En lo personal, estoy completamente cierto en que el candidato no tuvo encuentro alguno con Papá Pitufo en Madrid, España”, narró en el documento.

Y Rodríguez confirma que quien acompañó a Vendrell y se apropió de 50 millones de pesos fue García Colorado, del partido Alianza Verde.

También trae a un nuevo actor a la historia: el hacker Ramón Devesa González, “quien de extraña manera resultó grabando el video que le habíamos solicitado tomar a Xavier Vendrell al momento de devolver los 500 millones de pesos”.

Asimismo, dijo que esa grabación fue en contra de la orden de la campaña de hacerlo con cámara escondida, sin que Pitufo supiera que se estaba registrando evidencia. Esto provocó que Devesa intentara sacar provecho económico de la situación.

“Cuando Vendrell se me presentó a informarme que ya había hecho la devolución de la plata, le exigí el video, pero me dijo que no lo tenía, puesto que Devesa se había quedado con la filmación. Busque a Ramón Devesa para pedirle la grabación, pero me dijo que si yo tenía la cifra de dinero que valía esa evidencia. Así que renuncie a esta exigencia”, indicó.

Benedetti y Vendrell. | Foto: Suministrada

Rodríguez también dijo que desconfía de la grabación, dado que Papá Pitufo estaba enterado de la operación. Igualmente, dejó a Gustavo Petro por fuera de la recepción de recursos, poniendo como evidencia la solicitud de extradición de Marín.

El director de la UNP también expuso una foto de Vendrell y Benedetti en el consejo de ministros televisado, donde Rodríguez comenzó a hablar sobre Papá Pitufo y su influencia en la campaña.