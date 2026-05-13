Cerca de Villa de Leyva, el destino donde se come una de las mejores gallinas criollas de la región

Boyacá es una región con diversidad de atractivos y uno de ellos es la gastronomía que destaca por la combinación de sabor, historia y productos locales, reflejados en preparaciones como la changua, el cocido boyacense, la mazamorra chiquita, las arepas, las almojábanas y algunos postres como los bocadillos de guayaba.

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La cocina boyacense juega un papel económico y turístico significativo, ya que atrae visitantes interesados en probar sabores auténticos y participar en festividades gastronómicas.

Dentro de los platos tradicionales también se encuentra la gallina criolla, una preparación que refleja la herencia rural y la cultura gastronómica de este departamento. Se elabora con aves de corral, alimentadas de forma natural, utilizando ingredientes auténticos como papa, yuca y maíz, para acompañar. Normalmente se cocina a fuego lento y en fogones de leña, lo que le da un sabor aún más especial.

La gallina criolla es uno de los platos típicos de Boyacá. Foto: A.P.I.

Esta preparación puede degustarse en diferentes lugares de la región, pero se dice que hay un pueblo donde resulta imperdible y se trata de Samacá, un destino ubicado a solo dos horas y media de Bogotá y a 45 minutos de Villa de Leyva.

Este es un plato típico que se ha convertido en un referente cultural y gastronómico de este destino boyacense en donde los viajeros, además de deleitarse con esta delicia, pueden hacer otros planes, en medio de un ambiente tranquilo.

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¿Qué hacer en Samacá?

Samacá es un territorio ideal para aquellos que buscan una experiencia auténtica, llena de historia, cultura y belleza natural. Allí convergen lo ancestral, lo colonial y el desarrollo minero industrial que ha tenido su territorio, según el Sistema de Información Turístico de Boyacá (Situr).

Sus habitantes tienen un gran patrimonio para mostrarles a los turistas y dentro de la oferta se encuentran, por ejemplo, los embalses de Gachaneca I y II, el embalse de Teatinos, la cascada La Chorrera, el páramo El Rabanal, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, el convento de Santo Domingo y la fábrica de textiles y el Valle de Samacá.

Puente Bardoucci, en Samacá, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

A estos se suman el Puente Bardoucci, construido sobre el río Teatinos en 1930 y el cual lleva ese nombre en honor al ingeniero de esta obra, el francés Mauricio Bardoucci y los asentamientos en Pataguy, sector que hace muchos años fue una laguna habitada por indígenas y que en la actualidad se encuentran piedras rupestres o pictogramas que hacen parte del patrimonio cultural y arqueológico de los samaquenses.

En este pueblo boyacense son famosas las fiestas del Aguinaldo Samaquense y el tradicional Concurso Nacional de Tractomulas, un evento que reúne, en plenas calles del municipio, a conductores que se encargan de hacer la exibición de sus poderosas máquinas, en las que realizan proezas que son animadas por el público.