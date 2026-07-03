El rincón secreto de Boyacá que tiene un oasis en pleno desierto y pocos conocen

Boyacá sigue convirtiéndose en uno de los destinos favoritos para aquellas personas que buscan naturaleza, historia y paisajes diferentes. Aunque muchos viajeros piensan en pueblos coloniales y montañas, el departamento también esconde un escenario inesperado: un oasis rodeado por un paisaje desértico que sorprende a quienes lo visitan.

Ni Bogotá ni Pasto: este es el pueblo de Colombia donde el termómetro baja hasta los -3 °C

Se trata de Sáchica, un municipio ubicado en la zona del desierto de La Candelaria, considero uno de los lugares más llamativos de la región.

Ubicado a poco más de tres horas de Bogotá, este municipio comparte el corredor turístico con Ráquira y Villa de Leyva, tres municipios rodeador por un entorno árido donde abundan formaciones de roca, fósiles, cuevas y atractivos naturales que van por otro lado de la imagen tradicional que muchos tienen de este departamento.

Esa mezcla de desierto y patrimonio convierten al destino en una parada obligatoria para quienes disfrutan explorar lugares fuera de lo común.

@viviramarycomer Aquí les dejo 6 planes que no se pueden perder en Sáchica, uno de los pueblitos más lindo de Boyacá. 1️⃣ conocer el fósil del pliosaurio, un dinosaurio marino con más de 125 millones de años. Lo pueden preguntar en la casa de la cultura ubicada en la plaza principal de Sáchica. 2️⃣ visitar @termaleslaportadadelavilla un lugar mágico, donde pueden tomar un baño terapéutico en aguas termales . 3️⃣ conocer el valle de los dinosaurios @gondava.dinosaurios y disfrutar de más de 100 especies de dinosaurios en tamaño real, el lugar es gigantesco y perfecto para venir con toda la familia. 4️⃣ Disfrutar de las gallinas criollas más deliciosas, Sáchica es un pueblo hermoso con una muy buena gastronomía. 5️⃣ realizar la ruta de pinturas rupestres y conectar con nuestros antepasados a través del arte, este plan también lo pueden averiguar en la casa de la cultura. 6️⃣ tener una cita romántica en @vinosumanadajud donde conocerán todo el proceso del vino y disfrutarán de una deliciosa cata. Si o si tienen que visitar Sáchica, es un pueblo mágico, con un montón de planes y actividades para hacer. Bienvenidos a Colombia #elpaísdelabelleza @fonturcol @alcaldia_de_sachica ♬ Make Some Fun - Denis Pavlov

Uno de los principales atractivos del municipio es el fósil de un pilosaurio, un enorme reptil marino que habitó la tierra hace millones de años y que hoy se considera uno de los hallazgos paleontológicos más importantes del mundo.

A esto se suman el Valle de los Dinosaurios, las aguas termales y las rutas de pinturas rupestres, opciones ideales para quienes buscan combinar aventura, ciencia e historia durante el mismo recorrido.

Sin embargo, el lugar que más llama la atención es el Ecoparque XIÉ, donde aparece un largo de aguas tuquesa en medio del paisaje seco.

El sitio ha sido comparado con un oasis porque rompe completamente con el entorno desértico. En este lugar los visitantes pueden caminar por senderos ecológicos, navegar en canoa o simplemente disfrutar del contraste entre la vegetación y el agua cristalina, convirtiéndose en uno de los escenarios más fotografiados del municipio.

Además de sus atractivos naturales, Sáchica también conquista turistas por su gastronomía, su tranquilidad y la calidez de sus habitantes.

El municipio boyacense que fue clave en las luchas por la independencia, un destino con historia y gran riqueza natural

Para las personas que desean descubrir un destino diferente sin alejarse demasiado de la capital, este rincón boyacense demuestra que Colombia todavía guarda paisajes capaces de sorprender incluso a los viajeros más experimentados que han recorrido una gran cantidad de lugares.