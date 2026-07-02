El municipio boyacense que fue clave en las luchas por la independencia, un destino con historia y gran riqueza natural

El departamento de Boyacá, ubicado en la región Andina de Colombia, es un destino imperdible para los amantes de la naturaleza, los bellos paisajes y la cultura.

Uno de sus 123 municipios es Tasco, ubicado a 104 kilómetros de Tunja, a poco más de dos horas de distancia en vehículo.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), su nombre fue dado en honor a la región minera del distrito de Taxco, estado de Guerrero, en México, que también fue fundada por españoles. En 1778, fue erigido distrito parroquial.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de ciudad italiana y es considerado uno de los más bellos, ideal para el ecoturismo

“En 1843, formó parte del cantón de Sogamoso y en 1907 se estableció, durante siete años, como primera capital de la provincia de Valderrama, lo cual permitió su progreso. El Libertador Simón Bolívar, en 1819, estableció en Tasco su cuartel general, en la finca propiedad de Pedro Ignacio Valderrama. Allí, aprovisionaron a los soldados patriotas de todos los elementos necesitados, especialmente vestuario y caballos”, subraya la publicación.

Tasco es uno de los destinos para visitar en Boyacá. Foto: Tomada: Situr Boyacá

Geografía y economía

Situr Boyacá afirma que el territorio del municipio es montañoso. Se destacan las colinas de Corral Chiquito, Peña Negra, Landínez y las Panelas y los páramos Chuscal y Mesalta, con alturas superiores a los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Su río principal es el Chicamocha y se resaltan cuerpos de agua como las lagunas El Barro y Corral Chiquito.

La economía se desarrolla en torno a la agricultura, con cultivos de papa, trigo, nabos y durazno, pero también “se cultivan caña de azúcar, garbanzo, lenteja, plátano y naranja, a orillas del río Chicamocha. Las labores ganaderas se centran en el sector vacuno y las mineras están enfocadas a la explotación de arena y carbón”.

Los encantos del municipio que alberga el árbol más grande de Colombia, un destino para visitar en el Caribe

Atractivos

Tasco tiene varios atractivos turísticos como las lagunas del Oro y Barro, el Pico del Caracol, el Cerro Pregonero, la Piedra Pintada. Adicionalmente, está Aposentos de Tasco, lugar donde se hospedaron Bolívar y sus tropas; la estación del ferrocarril y la capilla doctrinera, construida en el siglo XVII.

“En la vía de entrada a la cabecera municipal, se halla una imagen de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores, y en el parque principal está el monumento en memoria de la campaña libertadora a su paso por el lugar”, agrega el Sistema de Información Turística de Boyacá.

El principal evento cultural es la fiesta a la Virgen del Rosario, aunque también se realizan las fiestas de los mineros y los transportadores.