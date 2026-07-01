Así es el municipio con “alma llanera y corazón boyacense”, un destino ideal para los amantes de la aventura

El departamento de Boyacá es uno de los más encantadores del país. Entre sus 123 municipios se encuentra Campohermoso, ubicado a 128 kilómetros de Tunja.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), el territorio donde se encuentra actualmente el municipio era habitado por los indígenas teguas.

“Cuenta la historia de Campohermoso que, en 1537, 30 expedicionarios, comandados por el capitán Juan de San Martín, buscaban un camino que los condujera a los Llanos Orientales. En medio de su búsqueda llegaron a un territorio que era dominado por los indígenas teguas, que se diferenciaban de los muiscas en su lengua y forma de vestir”, señala la publicación.

Y agrega: “De esa travesía, los cronistas españoles dejaron diversos relatos como el de la Cardeñosa de Lenguapá, según ellos la indígena más hermosa que habían visto en este territorio. De ahí que a Campohermoso se le conozca como el hogar de los teguas, una familia aborigen conocida por su habilidad para aplicar hierbas medicinales. Se dice que de esta tradición ancestral surgió la palabra tegua o tegüismo para señalar a quien práctica la medicina de manera empírica”.

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En 1556, los curas comenzaron la evangelización, pero solo hasta 1780 se levantó la primera parroquia, la del señor de San Roque y de Nuestra Señora de los Dolores de Teguas.

Geografía y economía

Campohermoso está ubicado sobre la cordillera Oriental y su territorio es montañoso. Allí se destaca la serranía de Buenavista y su río principal es el Lenguapá, escenario propicio para los que practican rafting.

En materia económica, las principales actividades son la agricultura y la ganadería, destacándose productos como la yuca, el frijol, el maíz, el tomate y los cítricos.

Entre sus atractivos turísticos está el Mirador del Llano, un lugar muy concurrido por lugareños y visitantes. Desde allí se pueden divisar las principales planicies del Casanare. También se puede visitar la laguna del Encanto y la cascada La Chorrosa, una caída de agua en medio de rocas afiladas.

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Campohermoso es es llamado por sus habitantes un “pueblo con alma llanera y corazón boyacense”.

“Por eso, es común notar la afinidad con las costumbres del llano; por ejemplo, festividades locales amenizadas por aires musicales y gastronomía de esta región. En el parque principal Cacique Pirazica, se exhibe una fuente de agua rodeada de senderos y jardines que contrasta con la discreción de su entorno”, agrega Situr Boyacá.