El pueblo colombiano que obtuvo récord Guinness con la alcancía en forma de marrano más grande del mundo

En Colombia hay encantos que no muchos conocen y en Boyacá hay un municipio que recientemente ganó el Guinness World Records con la alcancía de marrano más grande del mundo, obra de arte con la que desplazó a la ciudad de Ludwigsburg, en Alemania.

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Se trata de Ráquira, un colorido destino que destaca no solo por el colorido de sus construcciones, sino por ser la ‘capital artesanal’ de este departamento, donde sus habitantes elaboran todo tipo de objetos a partir de la arcilla.

La estructura que obtuvo el reconocimiento mundial está ubicada en el parque temático Pueblito de Barro, y tiene una altura superior a los nueve metros con un peso aproximado de 30.000 kilos.

Esta particular obra de arte tiene capacidad para almacenar 127.000 monedas de 1.000 pesos, lo que equivale a un ahorro potencial de 127 millones de pesos, según han informado los responsables del proyecto.

La alcancía más grande del mundo está en este municipio boyacense. Foto: Instagram @paraisodearcilla

Uno de los aspectos que llaman la atención de esta gigantesca alcancía es que luce la camiseta del futbolista colombiano Luis Díaz y es una obra que le rinde homenaje a los alfareros locales y a la larga tradición de los marranitos del barro, símbolo del ahorro campesino colombiano. En su interior contiene una tienda de recuerdos para adquirir las artesanías tradicionales del pueblo.

Sin duda, este es un atractivo más que se suma a la larga lista de lugares para conocer en este pueblo boyacense, reconocido como uno de los más turísticos y llamativos de la región.

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En su territorio también se encuentra la Casa al Revés, un parque temático con ilusión óptica interactiva. Llama la atención por su fachada roja y por ofrecer espacios diseñados totalmente de cabeza, ideales para quienes quieran tomar fotografías diferentes.

Sitios de interés en Ráquira

Este municipio es reconocido por la elaboración artesanal de productos como hamacas, sacos, canastos, ollas, platos, vasos, juguetes y una amplia variedad de objetos tradicionales hechos en cerámica.

En Ráquira se consiguen diversidad de objetos artesanales. Foto: Getty Images/iStockphoto

Gracias a esta riqueza artesanal, los viajeros pueden disfrutar de experiencias muy especiales al recorrer sus talleres y conocer de cerca el proceso de alfarería, una práctica basada en técnicas ancestrales que han pasado de generación en generación.

Recorrer las calles empedradas del pueblo hace parte de los planes imperdibles para hacer en Ráquira. Allí también se encuentra el Observatorio Astronómico Patio de Brujas, un lugar en el que se llevan a cabo actividades relacionadas con los solsticios, que son los momentos del año en los que el Sol alcanza su máxima o mínima altura aparente en el cielo, y en los cuales la duración del día o de la noche es la más prolongada del año, respectivamente.