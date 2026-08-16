El municipio colombiano que acogió a cientos de personas de varias partes del país por el “embrujo” de una piedra preciosa

Boyacá es uno de los destinos turísticos más atractivos de Colombia porque combina historia, paisajes andinos, pueblos coloniales, naturaleza, gastronomía y actividades de aventura en un solo departamento.

Uno de sus municipios es Otanche, ubicado a 170 kilómetros de Tunja, a casi cuatro horas de la capital boyacense, y considerado como uno de los sitios esmeralderos del departamento.

“Su territorio, antes de la llegada de los españoles, alojaba a los muzos, aguerrido grupo indígena caribe, cuya principal actividad económica consistía en la posesión, explotación y comercio de las esmeraldas”, señala el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

El municipio fue fundado el 17 de noviembre de 1960, pero antes hacía parte de Muzo, “hasta que el extinto Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) inició la demarcación de las áreas consideradas baldías”.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de ciudad italiana y es considerado uno de los más bellos, ideal para el ecoturismo

El municipio se encuentra en las estribaciones de la cordillera Oriental, en dirección del valle del río Magdalena, al occidente de Boyacá. “La mayor parte del territorio se encuentra en la zona tropical húmeda; la topografía es irregular, y allí se destacan la serranía de Las Quinchas y el alto del Cuy. Los ríos más importantes de Otanche son el Minero, Chirche, Sacán y Moras, que hacen parte de la cuenca del río Magdalena”, señala Situr Boyacá.

Desde su creación, el municipio ha acogido a personas de otras zonas del país, atraídas por el llamado “embrujo verde” que generan las esmeraldas.

Otanche es uno de los municipios cálidos para visitar en Boyacá. Foto: Situr Boyacá

Otra actividad destacada es la agricultura, en la que sobresalen los cultivos de café, caña miel, fríjol, yuca, plátano y maíz. También la artesanía es relevante. Algunas personas han optado por elaborar y comercializar piezas con esmeraldas y/o cuarzos, que se venden en mercados dentro y fuera de Colombia.

El pueblo de Cundinamarca en el que se encuentra una joya ecológica de la región, un destino ideal para el turismo de naturaleza

Sitios de interés

Entre los principales atractivos naturales se encuentran la cascada El Hilo, ubicada en medio del gran potencial hídrico que tiene el municipio; las cavernas Las Cacas, cuevas habitadas por murciélagos y aves llamadas cacas; la laguna Leticia y la reserva forestal Las Quinchas, importante área de conservación natural que ocupa los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el suroccidente de Santander.

“Hoy en día, además del innegable encanto que producen las esmeraldas, son otras las motivaciones que mueven a los turistas a visitar este tranquilo pueblo; motivos que están relacionados con el enorme potencial ecológico y paisajístico que ostenta la región”, subraya el Sistema de Información Turística de Boyacá.