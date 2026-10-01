Semana de receso: estas son las principales tendencias de viaje

La semana de receso escolar continúa siendo una oportunidad importante para los viajes de los colombianos y, para 2026, el comportamiento de la demanda muestra una marcada preferencia por productos, destinos y experiencias ya posicionadas en el mercado, de acuerdo con un sondeo de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).

“El 73,2 % de las agencias consultadas manifestó que, para esta temporada, sus clientes mantienen una marcada preferencia por productos, destinos y experiencias tradicionales o ya posicionadas en el mercado. Mientras que una proporción menor de los encuestados señaló requerimientos asociados con destinos específicos, nuevas actividades o productos especializados”, señaló la asociación.

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Este comportamiento también se refleja en las tipologías de producto comercializadas. Sol y playa lidera con el 34,4 %, seguido por naturaleza y aventura, con el 21,2 %; cultura, con el 15,1 %; congresos, eventos y convenciones, con el 6,1 %; cruceros e incentivos, ambos con el 5,7 %, y bienestar, con el 4,7 %.

La semana de receso escolar se extenderá del 5 al 12 de octubre. Foto: Getty Images

“Los resultados muestran que, aunque el viajero tiene hoy acceso a una oferta mucho más amplia y especializada, durante temporadas como la Semana de Receso sigue buscando productos reconocidos y destinos sobre los cuales ya tiene referentes. Para las agencias de viajes esto también representa una oportunidad para acompañar esa decisión y, al mismo tiempo, incorporar gradualmente nuevas experiencias que complementen los productos tradicionales”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

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No obstante, dentro del grupo de agencias que sí identificó nuevas solicitudes, empiezan a aparecer intereses más especializados. !Entre las respuestas se mencionaron pueblos patrimonio, Santander al Extremo, tours de orquídeas, cabalgatas, experiencias de bienestar y naturaleza, gastronomía, servicios privados, viajes corporativos y experiencias para empresas, entre otros productos”, indicó la asociación.

También fueron mencionados destinos como Japón, Corea, Turquía, Puerto Plata e Isla Fuerte, evidenciando que, aunque estos intereses todavía corresponden a una proporción menor de las solicitudes, empiezan a aparecer alternativas diferentes dentro de las preferencias de algunos viajeros.

Adicionalmente, el sondeo evidenció un comportamiento positivo en las ventas. “El 61 % de las agencias consultadas reportó incrementos frente a la semana de receso de 2025. Dentro de este grupo, el 34,7 % señaló aumentos entre el 1 % y el 10 %; el 15,8 %, crecimientos entre el 11 % y el 20 %; 10,5 %, incrementos superiores al 20 %. Por su parte, el 35,8 % manifestó reducciones en sus ventas y el 3,2 % indicó que estas permanecieron estables”, concluyó Anato.