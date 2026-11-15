No ocurre en toda Colombia: la particular tradición con la que Medellín recibe la Navidad

La llegada de diciembre tiene un significado especial en Medellín. Además de las decoraciones navideñas, los alumbrados y las reuniones que empiezan a organizarse en los barrios, la capital antioqueña tiene una tradición que se repite cada año y que se ha convertido en una de las características de su temporada festiva: las alboradas.

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Esta costumbre se vive durante la noche del 30 de noviembre y la madrugada del 1 de diciembre, cuando diferentes sectores de la ciudad reciben el nuevo mes con fuegos artificiales y al llegar la medianoche se anuncia el comienzo de las celebraciones navideñas.

Aunque diciembre se recibe de distintas maneras en Colombia, en Medellín las alboradas ocupan un lugar particular dentro de las costumbres de fin de año.

Para muchos habitantes, esta fecha representa el inicio de una temporada asociada con la música, las reuniones familiares, las novenas y las actividades propias de la Navidad.

¿Cómo se viven las alboradas en Medellín?

Las alboradas no corresponden a un único espectáculo centralizado, sino a una práctica que se manifiesta en distintos barrios y sectores de Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá.

Durante esa noche, el ambiente de diciembre comienza a sentirse en las calles y los hogares. Las familias se preparan para las celebraciones de fin de año, mientras las detonaciones de pólvora suelen escucharse en diferentes puntos del área metropolitana.

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Con el paso del tiempo, esta costumbre se ha integrado al calendario popular de las festividades antioqueñas y se convirtió en una de las particularidades con las que la región marca el inicio de la Navidad.

Una tradición que atrae a visitantes de otras ciudades

La Alborada no solo convoca a los habitantes de Medellín. Cada año, miles de personas de diferentes municipios de Antioquia y otras ciudades del país llegan a la capital antioqueña para vivir esta celebración y conocer de cerca una de las costumbres que marcan el inicio de diciembre en la región.

Para muchos visitantes, esta fecha representa una oportunidad para disfrutar del ambiente festivo que se vive en la ciudad durante las primeras horas del último mes del año. Las reuniones en los barrios, la música y las actividades relacionadas con la temporada navideña hacen parte de una celebración que ha despertado interés más allá de las fronteras de Antioquia.