Medellín recibe el sello financiero más alto: Fitch Ratings ratifica su calificación AAA y este es su significado

La ciudad de Medellín recibió un nuevo respaldo a su desempeño financiero. La calificadora internacional Fitch Ratings ratificó la máxima calificación crediticia AAA, una evaluación que reconoce la capacidad financiera del Distrito y su manejo de los recursos públicos.

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El anuncio fue celebrado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien destacó que este resultado refleja la solidez de las finanzas de la ciudad y la confianza de los mercados en su administración.

“Muy buenas noticias para nuestra ciudad: Fitch Ratings, una de las calificadoras más importantes del mundo, ratificó a Medellín la máxima calificación financiera: AAA. Esto significa que tenemos finanzas sólidas, que estamos cuidando la platica de la gente y que hay confianza en nuestra ciudad”, manifestó el mandatario.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recibió en Washington el premio a la Reducción del Crimen y las Oportunidades para los Jóvenes (Award for Crime Reduction and Youth Opportunity) Foto: Alcaldía de Medellín / API

Gutiérrez también atribuyó este reconocimiento al aporte de los contribuyentes y aseguró que los recursos recaudados se están destinando a programas y proyectos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

“Gracias a los ciudadanos que pagan sus impuestos y confían en Medellín. Cada peso se está convirtiendo en bienestar y oportunidades para nuestra gente”, agregó.

La calificación AAA representa el nivel más alto dentro de la escala nacional de Fitch Ratings y constituye una señal de fortaleza en la capacidad de pago de una entidad. Este tipo de evaluación es relevante para las finanzas públicas porque puede facilitar el acceso a financiación y mejorar las condiciones en las que una administración obtiene recursos para desarrollar proyectos de inversión.

La ratificación también pone el foco en la capacidad del Distrito para mantener la estabilidad de sus finanzas, administrar sus obligaciones y respaldar sus planes de inversión con recursos públicos.