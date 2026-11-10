La pista del aeropuerto de Rionegro estará cerrada entre el 11 y el 29 de noviembre de 2026, en dos franjas horarias.

Los viajeros que tengan vuelos programados desde o hacia Medellín deberán revisar sus itinerarios durante noviembre.

El aeropuerto internacional José María Córdova realizará trabajos de mantenimiento que obligarán a suspender temporalmente las operaciones en su pista durante 19 madrugadas.

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¿Cuándo cerrará la pista del aeropuerto José María Córdova?

La concesionaria Airplan anunció que las restricciones se aplicarán entre el 11 y el 29 de noviembre de 2026. En total, serán 88 horas de intervención, distribuidas en dos etapas y con horarios diferentes.

De acuerdo con el cronograma divulgado por la administración aeroportuaria, la primera fase se desarrollará entre el 11 y el 22 de noviembre.

Durante esos días, la pista permanecerá cerrada desde las 12:30 de la madrugada hasta las 5:30 de la mañana, lo que representa cinco horas diarias sin operaciones aéreas.

La segunda etapa irá del 23 al 29 de noviembre. En ese periodo, el cierre comenzará a la 1:00 de la madrugada y se extenderá hasta las 5:00 de la mañana, para un total de cuatro horas por jornada.

La medida cuenta con autorización de la Aeronáutica Civil y fue coordinada previamente con las aerolíneas que operan en la terminal aérea.

La pista del aeropuerto de Rionegro estará cerrada entre el 11 y el 29 de noviembre de 2026 Foto: Getty Images

¿Por qué cerrarán la pista?

Las restricciones obedecen a un programa de mantenimiento preventivo que busca conservar la infraestructura aeroportuaria y mantener las condiciones de seguridad operacional.

Según la información publicada por Airplan, las intervenciones contemplan varias actividades técnicas:

Descontaminación de caucho acumulado sobre la pista.

Sellado de fisuras en el pavimento.

Reposición y rehabilitación de sectores del pavimento.

Mantenimiento de la señalización horizontal.

Trabajos en las subestaciones de energía principal y de carga.

Estas labores hacen parte del mantenimiento periódico de las instalaciones y buscan preservar las condiciones necesarias para el funcionamiento de las operaciones aéreas.

Aunque durante las horas establecidas no podrán realizarse despegues ni aterrizajes, hay una aclaración importante: el aeropuerto José María Córdova no cerrará sus instalaciones.

El edificio de pasajeros continuará funcionando las 24 horas, incluso durante las jornadas de mantenimiento.

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Esto significa que los viajeros podrán ingresar a la terminal, realizar sus trámites y cumplir con los tiempos de anticipación exigidos para sus vuelos.

La administración aeroportuaria recordó que los pasajeros deben llegar con dos horas de anticipación para vuelos nacionales y tres horas para vuelos internacionales.

Recomendaciones para quienes tienen vuelos en noviembre

Las personas que tengan viajes programados entre el 11 y el 29 de noviembre deben prestar especial atención a los horarios de sus vuelos, particularmente si tienen previsto despegar o aterrizar durante la madrugada.

Airplan recomendó consultar directamente con las aerolíneas para conocer posibles modificaciones en los itinerarios.

También es conveniente verificar el estado del vuelo antes de salir hacia el aeropuerto, con el propósito de evitar desplazamientos innecesarios o inconvenientes de última hora.

Una vez finalicen las intervenciones de cada jornada, la pista volverá a estar habilitada para las operaciones aéreas.

De esta manera, los cierres programados buscan ejecutar los trabajos de mantenimiento sin suspender el funcionamiento general de la terminal que conecta a Medellín y al Valle de Aburrá con diferentes destinos nacionales e internacionales.