La Mojana, un territorio clave para Colombia del que poco se habla: esta es la iniciativa que busca restaurarlo

La Mojana es un territorio de gran importancia para Colombia, debido a que es una zona en la que se concentra una importante cantidad de humedales de la Depresión Momposina, una cuenca hidrográfica sedimentaria que ayuda a regular el caudal de algunos cuerpos hídricos.

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Asimismo, esta zona recoge el agua de tres ríos del país: Magdalena, Cauca y San Jorge, lo que ocasiona que en este lugar se encuentren múltiples ciénagas, caños, meandros, zapales y bosques inundables.

Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Humboldt, esta área presenta una de las mayores afectaciones en el territorio nacional debido a las sequías y a las inundaciones que se presentan cada año, como consecuencia de la modificación o eliminación de bosques inundables.

Por esto, desde la entidad se ha presentado un proyecto en el que se pretende implementar una estrategia de monitoreo a la restauración. Esta iniciativa se desarrolla en 13 municipios de esta ecorregión.

Este rol lo cumplen diferentes investigadores locales, que fueron apoyados por el Humboldt mediante herramientas y recursos que permitieron a estas personas medir y vigilar constantemente las plantas que se encuentran en La Mojana.

Con la instalación de diferentes dispositivos se monitorearon los resultados en esta área. Foto: Cortesía para SEMANA

“Midieron los diferentes indicadores que trabajamos y luego en conjunto los analizamos, presentamos los resultados en unos espacios de socialización frente a comunidades, a socios implementadores y con los socios financiadores”, se indicó desde la entidad.

Los viveros locales también jugaron un papel fundamental en este proceso, debido a que fueron integrados e implementados durante las labores de restauración. Además, se trabajó en conocer los conflictos relacionados con el agua, escenario en el que se realizaron varios encuentros con líderes y lideresas del sector.

En medio de estas jornadas se conversó acerca de estas problemáticas, con el fin de identificarlas y, posteriormente, plantear una ruta que llevara a la solución de estas.

“Algo para resaltar en este proyecto, y muy valioso, en la generación para una nueva publicación para La Mojana, que habla sobre las especies nativas para la restauración. Es un documento que apoya las decisiones de quienes trabajan este tema en este tipo de ecosistemas”, se afirmó en el comunicado oficial.

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Entre los principales logros de esta iniciativa se encuentra el restablecimiento de 556 parcelas para el monitoreo estructural comunitario y 28 estaciones para el monitoreo funcional mediante la instalación de cámaras trampa, grabadoras de sonido y avistamiento de aves.

“Como en unos momentos está inundado y en otros seco, La Mojana es un ecosistema anfibio. Por eso, restaurarlo exige el diseño de estrategias que funcionen y sobrevivan en cualquier momento hidrológico del año”, informa el Humboldt en uno de sus reportes de biodiversidad.