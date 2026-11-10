Video de espectacular persecución en Suba que dejó dos capturados que se escondían en un colegio

La Policía Nacional, a través de la Estación de Policía de Suba, capturó a dos hombres de 27 y 35 años que pretendían cometer un hurto en el barrio Alhambra. La oportuna alerta enviada por la comunidad permitió a los uniformados del CAI Alhambra detectar la presencia de los sospechosos al interior de una vivienda familiar.

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Al verse acorralados por el cuadrante, los presuntos delincuentes emprendieron la huida saltando por los tejados de las casas aledañas hasta lograr ingresar a las instalaciones de un colegio cercano. La emergencia motivó la activación inmediata del sistema de videovigilancia y el apoyo aéreo del helicóptero Halcón, permitiendo ubicar el escondite exacto de los sospechosos para efectuar su posterior detención.

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Durante el procedimiento de verificación de identidades, la policía confirmó que uno de los detenidos —un ciudadano de nacionalidad colombo-mexicana— registra antecedentes por tráfico de armas de fuego y una orden de captura vigente por el delito de hurto.

“Gracias a la reacción oportuna y utilizando absolutamente todas las capacidades institucionales, nuestro helicóptero Halcón y uniformados del CAI Alhambra lograron evidenciar que por los tejados estaban intentando huir”, destacó el Teniente Coronel Carlos Andrés Rodríguez Tavera, Comandante de la Estación de Policía de Suba.

Se escondieron en un colegio y terminaron capturados. En #Suba, dos hombres que presuntamente ingresaron a una vivienda huyeron por los tejados y se ocultaron en una institución educativa. La policía los ubicó y los capturó por violación de habitación ajena y daño en bien ajeno. https://t.co/Lw38eRiR4f — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 10, 2026

Ambos individuos fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de violación de habitación ajena y daño en bien ajeno.

Esta acción policial se enmarca en una tendencia positiva reflejada en los indicadores de convivencia de la capital del país. En lo que va transcurrido del año 2026, la ciudad registra una reducción del 18 % en el delito de hurto a personas, cifra que equivale a aproximadamente 20.000 robos menos en comparación con el mismo periodo del año pasado.

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró el llamado a los ciudadanos para denunciar cualquier movimiento o persona sospechosa a través de la línea de emergencias 123 o acercándose al CAI más cercano de su jurisdicción.