Una semana después de salir de la cárcel pareja volvió a ser capturada por ‘cosquilleo’ en TransMilenio

Ni una semana habría alcanzado a pasar desde su anterior captura cuando una mujer volvió a quedar en manos de las autoridades por un presunto hurto en TransMilenio. Esta vez, fue detenida junto a un hombre que llevaba aproximadamente un mes fuera de prisión. El caso despertó indignación por la rapidez con la que ambos volvieron a ser señalados de cometer el mismo delito.

Capturan a seis personas señaladas de hacer cosquilleo en TransMilenio en medio de tensión por inseguridad en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que la pareja fue capturada en flagrancia por el presunto robo de un celular mediante la modalidad de cosquilleo, en la estación Avenida Primero de Mayo, en el sur de la capital.

Según el reporte oficial, uniformados del Grupo de Transporte Masivo realizaban labores de patrullaje cuando recibieron una alerta del personal de seguridad sobre el hurto de un teléfono a un pasajero. Los policías reaccionaron e interceptaron a los dos señalados antes de que abandonaran el lugar.

Durante el procedimiento lograron recuperar el dispositivo móvil, que fue reconocido por la víctima como de su propiedad. Sin embargo, hubo otro detalle que llamó la atención de los uniformados: al hombre le encontraron una navaja entre sus pertenencias.

Policía Metropolitana de Bogotá oficializó la captura de pareja por 'cosquilleo' en TransMilenio Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Policía Metropolitana de Bogotá / API

La verificación de los antecedentes también dejó al descubierto el historial reciente de los capturados. De acuerdo con la Policía, ambos registran anotaciones judiciales por el delito de hurto. El hombre había recuperado su libertad hacía aproximadamente un mes, mientras que la mujer había sido capturada apenas una semana antes por un hecho similar en el sistema de transporte.

La institución compartió el caso en su cuenta de X con un mensaje contundente: “¡Ni una semana había pasado y volvió a caer por hurto!“.

La situación generó reacciones entre usuarios de redes sociales y ciudadanos, quienes cuestionaron la reincidencia y pidieron que los responsables reciban sanciones contundentes. Entre los comentarios también aparecieron críticas frente a la aparente falta de arrepentimiento de quienes vuelven a ser capturados por hechos similares.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para responder por el presunto delito de hurto. Su situación deberá definirse dentro del proceso judicial correspondiente.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa la preocupación de los pasajeros por los robos de celulares dentro de TransMilenio, donde los delincuentes aprovechan los descuidos y las aglomeraciones para sustraer pertenencias sin que las víctimas lo adviertan de inmediato.