El día de su cumpleaños, una mujer de 55 años vivió uno de los momentos más difíciles de su vida.

Llevaba ocho años viviendo en un lote de la invasión Compostela, en Usme, al sur de Bogotá, pero integrantes de la banda delincuencial ‘Los Ingenieros’ habrían intentado obligarla a entregar el terreno para venderlo.

Ante su negativa, la atacaron con un machete. Gravemente herida y rodeada de sangre, tomó una decisión que terminó salvándole la vida: fingir que estaba muerta.

Disputa sentimental: dos mujeres capturadas por destruir la casa de su expareja en Antioquia

Un machetazo que pudo terminar en tragedia

De acuerdo con la información publicada, el ataque ocurrió en la invasión Compostela, donde la mujer residía desde hacía ocho años.

Según el relato de la sobreviviente, integrantes de Los Ingenieros llegaron al terreno para obligarla a abandonarlo.

La intención, de acuerdo con las denuncias, era apropiarse del lote y venderlo.

La mujer se negó a entregarlo y terminó siendo víctima de una agresión con arma blanca. El ataque ocurrió precisamente el día en que cumplía 55 años.

La mujer explicó que un joven conocido con el alias de ‘El Costeño’ fue obligado a atacarla. El machetazo iba dirigido a su cabeza, pero ella levantó una mano para protegerse y recibió el golpe en esa extremidad.

“Debía tener mucho filo porque, con el primer machetazo, me bajó la mano. No es que quisieran cortarme la mano, el machetazo iba a mi cabeza, pero yo puse la mano en la cabeza”, relató la víctima.

La agresión le provocó la amputación de una mano y la dejó gravemente herida.

Imagen de referencia, zonas de invasión. Foto: Karen Salamanca

Fingió estar muerta para que no la siguieran atacando

Después de recibir el machetazo, la mujer cayó al suelo.

En medio del dolor y el temor de que los agresores terminaran con su vida, decidió permanecer inmóvil y hacerles creer que había muerto.

Los hombres continuaron cerca de ella, incluso tomando cerveza, mientras la víctima permanecía tendida en el piso y cubierta de sangre. Según su testimonio, algunos se acercaban a pisarla para comprobar si todavía reaccionaba.

“Estaba en el piso. Había mucha sangre y ellos se quedaron de pie, tomando cerveza. (De vez en cuando) uno de ellos llegaba a pisarme, pero yo no me movía”, contó a Noticias RCN.

La estrategia funcionó. Los agresores finalmente la envolvieron en una cobija, la sacaron del lugar y la abandonaron en un potrero.

La mujer permaneció allí hasta que varios transeúntes la encontraron malherida.

Unas personas la llevaron a una estación de Policía y posteriormente fue trasladada a un centro médico, donde recibió atención de emergencia y logró sobrevivir.

Según la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO), un menor de edad habría sido el encargado de atacar a la mujer con el machete.

Un agente de la institución explicó cómo habría sido la participación del adolescente: “En el ataque, ellos utilizaron a un menor de edad, cuya banda lo puso a prueba y le pasaron un machete para que matara a la ciudadana”.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, dentro de esta organización tendrían reclutados entre 12 y 15 adolescentes, quienes serían utilizados para desarrollar actividades criminales.

Murió joven de 21 años atacado con machete en presunto crimen pasional que no tendría que ver con él

Aunque logró sobrevivir al ataque, la mujer no pudo regresar a su vida habitual. Por temor a nuevas agresiones, tuvo que salir de Bogotá junto con su familia.

Desde el lugar donde permanece refugiada, denunció que las amenazas también se han extendido a sus familiares y pidió protección para su hijo.