Hallan cuerpo de un hombre con múltiples lesiones en Chapinero Alto, Bogotá: esto se sabe

Un nuevo hallazgo captó la atención de las autoridades en el oriente de Bogotá. Durante las últimas horas fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en el sector de Chapinero Alto, quien presentaba múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo.

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Uno de los aspectos que ha dificultado la identificación de la víctima es que no fueron encontrados documentos personales entre sus pertenencias, por esta razón el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad encargada de adelantar los análisis correspondientes para establecer su identidad y determinar la causa exacta del fallecimiento.

Según la información preliminar, el cuerpo registraba múltiples contusiones y lesiones en distintas partes. Las primeras observaciones apuntarían a que el hombre habría sido víctima de una agresión física; sin embargo, todavía no se ha establecido si estas heridas fueron las que ocasionaron su muerte.

Por su parte, la necropsia será clave para determinar la naturaleza de las lesiones, establecer las causas del fallecimiento y aportar información técnica que permita reconstruir lo ocurrido antes del hallazgo.

Las autoridades se mantienen en el lugar haciendo las verificaciones correspondientes. Foto: Policía de Miami-Dade

Hasta el momento no se conoce cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el lugar ni las circunstancias en las que llegó a esa vía de Chapinero.

Como parte de las investigaciones, las autoridades buscan establecer si la presunta agresión ocurrió en el mismo punto donde fue encontrado el hombre o si, por el contrario, su cuerpo fue trasladado hasta allí después de un posible ataque en otro lugar.

Para avanzar en el caso, investigadores recopilan grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en el sector y en conjuntos residenciales cercanos. Asimismo, buscan información entre los habitantes y comerciantes que puedan aportar detalles sobre movimientos inusuales o situaciones que se hayan presentado durante la madrugada.

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Mientras avanzan las diligencias, la identidad de la víctima y las circunstancias de su muerte continúan sin esclarecerse. Medicina Legal y las autoridades competentes deberán determinar qué ocurrió y aportar nuevos elementos a la investigación.

De acuerdo con las autoridades, el caso fue reportado por residentes y transeúntes que encontraron el cadáver sobre una vía pública y dieron aviso a las autoridades a través de la línea de emergencias 123.

Tras recibir la alerta, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al lugar y aseguraron el sector para permitir las verificaciones pertinentes. Posteriormente, personal de criminalística realizó la inspección técnica del cuerpo.