Fuertes protestas en el centro de Cali por parte de vendedores informales: la Alcaldía se pronunció

Cali se ve afectada por una movilización que se ha llevado a cabo durante las últimas horas de este viernes 6 de noviembre y que mantiene bloqueada una de las vías de mayor importancia de la ciudad.

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De acuerdo con información preliminar, la marcha estaría protagonizada por vendedores informales del centro de la ciudad, quienes estarían rechazando un operativo de las autoridades en el que se habrían retirado varios puestos.

Por su parte la Alcaldía de Cali señaló que “el operativo de recuperación de espacio público realizado esta mañana sobre la carrera 9 entre calles 13 y 13A, no es un ataque a los ventas informales, sino un trabajo de limpieza y orden para facilitar los trabajos de reparcheo de la malla vial”.

Frente a la situación, la Secretaría de Seguridad y Justicia explicó que los elementos retirados del espacio público se encontraban en condición de abandono, por lo que fueron trasladados a un centro logístico para su almacenamiento y custodia, mientras sus propietarios realizan el proceso correspondiente para recuperarlos.

La movilizaciones se desarrollarían en el centro de la ciudad. Foto: Captura tomada de redes sociales / API

Asimismo, la entidad indicó que ya adelanta conversaciones con líderes de los vendedores informales para explicarles los canales establecidos para la devolución de la mercancía y los objetos que fueron retirados durante el procedimiento.

La Administración Distrital también reiteró su respeto al derecho al trabajo de los comerciantes; sin embargo, recordó que no está permitido dejar elementos como congeladores, casetas y toldos abandonados durante más de 24 horas en el espacio público.

De igual manera, la Secretaría advirtió que algunos de los puestos intervenidos contaban con conexiones irregulares a los servicios públicos, una situación que, según la entidad, representa un riesgo para la integridad de los comerciantes y las demás personas que transitan por el sector.

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Por ahora, la movilización continúa generando afectaciones en la movilidad del centro de Cali, mientras se desarrollan conversaciones entre las autoridades y los representantes de los vendedores informales para abordar las inconformidades relacionadas con el operativo de recuperación del espacio público.

Se espera que en el transcurso del día, las autoridades sigan atendiendo la situación y se implemente medidas que permitan normalizar el transito en la zona. Asimismo, se recalcó que se seguirá informando sobre la jornada a través de los canales oficiales de la entidades competentes.