La movilidad en la avenida Las Palmas, en Medellín, comenzó a recuperarse después del aparatoso accidente de tránsito que se registró durante la madrugada de este viernes 6 de noviembre.

El volcamiento de un bus intermunicipal obligó a cerrar ambas calzadas de este importante corredor vial y movilizó a los organismos de emergencia.

En una nueva actualización, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que ya fue habilitado el paso por la calzada de bajada, en sentido Oriente-Occidente.

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Sin embargo, quienes se desplazan en sentido contrario todavía deben tener en cuenta las restricciones.

El mandatario explicó que la calzada de subida, en sentido Occidente-Oriente, permanece cerrada mientras los equipos trabajan en el retiro del bus accidentado.

A través de sus redes sociales, el alcalde entregó información sobre los cambios en la circulación vehicular y pidió a los conductores atender las indicaciones de las autoridades de tránsito.

“Ya habilitamos la calzada de bajada, en sentido Oriente–Occidente”, afirmó.

La calzada de subida, en sentido Occidente–Oriente, permanece cerrada mientras nuestros equipos trabajan en el retiro del bus accidentado.

“Les pedimos tener paciencia, transitar con precaución y seguir las indicaciones de nuestros agentes de tránsito”, informó Gutiérrez.

La reapertura representa un avance frente al cierre que se había presentado durante las primeras horas de la mañana, cuando los organismos de emergencia atendían a las personas afectadas y las autoridades adelantaban los procedimientos correspondientes.

No obstante, el paso todavía no está completamente normalizado.

La circulación en sentido Occidente-Oriente depende de que finalicen las maniobras para retirar el automotor y se pueda recuperar la seguridad en el corredor.

Comunicación por redes sociales del alcalde Federico Gutiérrez. Foto: X @FicoGutierrez

Así ocurrió el accidente en la avenida Las Palmas

El siniestro se registró aproximadamente a las 5:30 de la mañana, a la altura de La Colegiatura, en el kilómetro 7 de la avenida Las Palmas.

De acuerdo con la información publicada, el vehículo involucrado era un bus intermunicipal de la empresa Transportes Unidos (Transunidos), que cubría la ruta entre La Ceja y Medellín.

El automotor impactó contra un poste y posteriormente terminó volcado sobre uno de sus costados.

Durante el recorrido, el bus cruzó el separador e invadió la calzada contraria.

En el accidente también resultó involucrada una motocicleta que quedó debajo del vehículo de transporte público.

Accidente vial en Las Palmas Foto: Redes sociales

La situación obligó a desplegar un operativo para atender a las personas afectadas y asegurar la zona.

Por ahora, las causas que llevaron al conductor a perder el control del bus no han sido establecidas.

Las autoridades investigan si el siniestro pudo estar relacionado con una falla mecánica o con factores humanos, aunque ninguna hipótesis ha sido confirmada.

En su momento, el alcalde Federico Gutiérrez entregó un primer balance sobre las personas afectadas por el accidente.

Según el mandatario, diez pasajeros que viajaban en el bus sufrieron lesiones leves.

El caso de mayor gravedad corresponde al motociclista, quien resultó seriamente herido y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial.

El vehículo transportaba 19 pasajeros, de acuerdo con la información entregada por el el alcalde Federico Gutiérrez.

La emergencia fue atendida por unidades de Bomberos Medellín, ambulancias, agentes de tránsito y personal de la Policía, que llegaron al lugar para auxiliar a los afectados y controlar la circulación.