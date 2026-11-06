El pronóstico del tiempo para este viernes 5 de noviembre está marcado por la probabilidad de lluvias en buena parte de Colombia.

El Ideam anticipa precipitaciones de intensidad moderada a fuerte y tormentas eléctricas sectorizadas en varios departamentos.

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¿En qué regiones se esperan las lluvias más fuertes?

De acuerdo con el pronóstico del Ideam la región Caribe tendrá precipitaciones entre moderadas y fuertes durante toda la jornada.

Las lluvias podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas en sectores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba.

En Magdalena, las precipitaciones podrían concentrarse en inmediaciones de la Ciénaga Grande y la Sierra Nevada de Santa Marta.

En Córdoba y Bolívar, el pronóstico contempla lluvias en zonas cercanas a los golfos de Morrosquillo y Urabá y a la región de La Mojana.

En la región Pacífica, las lluvias de mayor intensidad se esperan durante la tarde, la noche y la madrugada del sábado.

Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño podrían registrar precipitaciones moderadas a fuertes, con tormentas eléctricas en algunos sectores.

El panorama también será lluvioso en la región Andina. El Ideam prevé precipitaciones durante toda la jornada en Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Boyacá y Cundinamarca.

En inmediaciones de El Catatumbo también se esperan lluvias de consideración.

Por su parte, en la Orinoquía se pronostican lluvias moderadas a fuertes durante la mañana, tarde y noche en Arauca, Casanare, Meta y Vichada, así como en sectores del piedemonte llanero.

La Amazonía tampoco estará ajena a las precipitaciones. Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas podrían registrar lluvias de intensidad moderada a fuerte.

También habrá tormentas eléctricas sectorizadas, especialmente en inmediaciones del piedemonte amazónico.

Imagen de las fuertes lluvias que se han presentado en Bogotá. Foto: Plan retorno en Bogotá hoy, lunes 8 de junio: reportan alto flujo vehicular en la Autosur

Pronóstico del clima en Bogotá para este viernes

Para la capital del país, el pronóstico elaborado mediante el convenio Ideam-Idiger, señala que la jornada comenzará con posibilidad de lloviznas y lluvias ligeras en el sur y occidente de la ciudad.

Las localidades con mayor probabilidad de precipitaciones durante la mañana son Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, Engativá y Fontibón.

La temperatura mínima estará alrededor de los 10 °C.

En horas de la tarde podrían presentarse nuevamente lluvias ligeras en diferentes sectores de Bogotá, principalmente en Ciudad Bolívar, Engativá, Suba, Fontibón, Bosa y Usme. La temperatura máxima podría llegar a los 20 °C.

Para la noche se espera una disminución de la actividad lluviosa, con predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad y cielo entre parcial y mayormente nublado.