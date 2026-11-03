Nación

Ideam emitió alerta por posible inundación en este municipio de Colombia: declarada la alerta naranja

El Instituto emitió una Alerta Naranja para el río tras registrar un incremento de 0.48 metros en su caudal.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

3 de noviembre de 2026 a las 5:59 p. m.
Ideam declara Alerta Naranja en el río Gaira por rápido aumento de su caudal en Santa Marta
Ideam declara Alerta Naranja en el río Gaira por rápido aumento de su caudal en Santa Marta Foto: Agencia de Desarrollo Rural - API

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió este 3 de noviembre de 2026 una Alerta Naranja hidrológica para el río Gaira, a la altura de la estación Minca, ubicada en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, Magdalena.

Ideam revela qué departamentos enfrentan déficit de lluvias por El Niño y qué pasará en noviembre
Ideam revela qué departamentos enfrentan déficit de lluvias por El Niño y qué pasará en noviembre

Según el reporte en tiempo real, la cota del afluente alcanzó un nivel actual de 0.95 metros tras registrar una variación al alza de +0.48 metros en las últimas tres horas. La medición, correspondiente a la subzona hidrográfica (SZH) Río Piedras - Río Manzanares, evidenció además un incremento continuo en el nivel del río Piedras durante la última hora de monitoreo.

Nubosidad, lluvias en varias regiones y condiciones marítimas en vigilancia marcan el panorama climático del país durante la jornada.
Que la lluvia no lo tome por sorpresa: Ideam pronostica fuertes precipitaciones en varias regiones de Colombia para hoy viernes

El reporte institucional, con hora de emisión a las 04:30 HLC, detalla un panorama de amplio seguimiento en el territorio nacional, donde un total de 196 subzonas hidrográficas presentan algún tipo de advertencia por la probabilidad de crecientes súbitas o inundaciones.

En la categoría de Alerta Roja, el Área Hidrográfica Caribe encabeza la mayor concentración de emergencias potenciales con nueve subzonas, seguida por la región del Pacífico con ocho y la cuenca Magdalena-Cauca con tres subzonas afectadas. El Caribe colombiano concentra la mayor cantidad de alertas rojas hidrológicas en el país con nueve subzonas en riesgo alto.

Distribución nacional de alertas hidrológicas y estado de los afluentes

Respecto a los niveles de alerta naranja a escala nacional, el Área Hidrográfica Magdalena-Cauca reporta la mayor afectación con 39 subzonas en seguimiento, seguida por la región Caribe con 27, el Pacífico con 20, la Orinoquía con tres y la Amazonía con una subzona hidrográfica.

En cuanto a las Alertas Amarillas, la cuenca del Magdalena-Cauca concentra nuevamente la mayor cifra, sumando 39 subzonas bajo aviso preventivo por fluctuaciones en los caudales. La cuenca del Magdalena-Cauca lidera las alertas naranjas y amarillas a nivel nacional.

En el apartado de alertas puntuales por desbordamientos o avenidas torrenciales, el instituto confirmó que únicamente una subzona hidrográfica se encuentra en Alerta Roja puntual, perteneciente a la cuenca Magdalena-Cauca.

Finalmente, el organismo técnico ratificó que no se registran alertas puntuales ni subzonas hidrográficas en condición de riesgo por niveles bajos de agua o sequía en el país.