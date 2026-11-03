Ideam emitió alerta por posible inundación en este municipio de Colombia: declarada la alerta naranja

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió este 3 de noviembre de 2026 una Alerta Naranja hidrológica para el río Gaira, a la altura de la estación Minca, ubicada en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, Magdalena.

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Según el reporte en tiempo real, la cota del afluente alcanzó un nivel actual de 0.95 metros tras registrar una variación al alza de +0.48 metros en las últimas tres horas. La medición, correspondiente a la subzona hidrográfica (SZH) Río Piedras - Río Manzanares, evidenció además un incremento continuo en el nivel del río Piedras durante la última hora de monitoreo.

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El reporte institucional, con hora de emisión a las 04:30 HLC, detalla un panorama de amplio seguimiento en el territorio nacional, donde un total de 196 subzonas hidrográficas presentan algún tipo de advertencia por la probabilidad de crecientes súbitas o inundaciones.

En la categoría de Alerta Roja, el Área Hidrográfica Caribe encabeza la mayor concentración de emergencias potenciales con nueve subzonas, seguida por la región del Pacífico con ocho y la cuenca Magdalena-Cauca con tres subzonas afectadas. El Caribe colombiano concentra la mayor cantidad de alertas rojas hidrológicas en el país con nueve subzonas en riesgo alto.

Distribución nacional de alertas hidrológicas y estado de los afluentes

Respecto a los niveles de alerta naranja a escala nacional, el Área Hidrográfica Magdalena-Cauca reporta la mayor afectación con 39 subzonas en seguimiento, seguida por la región Caribe con 27, el Pacífico con 20, la Orinoquía con tres y la Amazonía con una subzona hidrográfica.

DEAM INFORMA: ⚠️ALERTA HIDROLÓGICA⚠️ 📍 Estación: Minca [15017030] (Tiempo Real) 🌊 Río: Gaira 🗺️ Ubicación: SANTA MARTA, MAGDALENA 🏘️ Centro Poblado: DISTRITO TURISTICOCULTURAL E HISTORICO DE STA MARTA 🗺️ Subzona Hidrográfica (SZH): RÍO PIEDRAS - RÍO MANZANARES https://t.co/IPCmNfJpmw — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) November 3, 2026

En cuanto a las Alertas Amarillas, la cuenca del Magdalena-Cauca concentra nuevamente la mayor cifra, sumando 39 subzonas bajo aviso preventivo por fluctuaciones en los caudales. La cuenca del Magdalena-Cauca lidera las alertas naranjas y amarillas a nivel nacional.

En el apartado de alertas puntuales por desbordamientos o avenidas torrenciales, el instituto confirmó que únicamente una subzona hidrográfica se encuentra en Alerta Roja puntual, perteneciente a la cuenca Magdalena-Cauca.

Finalmente, el organismo técnico ratificó que no se registran alertas puntuales ni subzonas hidrográficas en condición de riesgo por niveles bajos de agua o sequía en el país.