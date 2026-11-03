La Secretaría de Gobierno de Bogotá reveló las 6 manifestaciones programadas esta semana en los diferentes corredores de la ciudad. Este martes, 3 de noviembre, se desarrollaron las primeras 2 concentraciones, por lo que quedarán 4 para los próximos días.

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Se concentró el primer plantón en la Universidad Distrital, sede ASAB, donde los trabajadores del centro académico se declararon en paro. El segundo fue denominado: “Velatón por Yuli Yaneth Avilés Cornelio”, en Bosa, en el sur de la ciudad.

Para este miércoles no hay ninguna concentración programada, según la secretaría; sin embargo, el panorama es diferente para el jueves 5, viernes 6 y sábado 7.

Manifestaciones programadas en Bogotá para el jueves 5 de noviembre

Vigilia silenciosa por Palestina

Punto de encuentro: Embajada de Israel. Localidad de Teusaquillo.

Embajada de Israel. Localidad de Teusaquillo. Hora: 11:30 a.m.

Esta no será la única jornada que se realizará este día. La Secretaría de Seguridad advirtió sobre una marcha en el sur de la capital.

“Marcha por la xenofobia y la omisión de la Policía”

Punto de encuentro: KOAJ Santa Librada. Localidad de Usme.

KOAJ Santa Librada. Localidad de Usme. Hora: 5 p.m.

Manifestaciones programadas en Bogotá para el viernes 6 de noviembre

Esta manifestación tiene un tinte político nacional. Tras la aparente llegada del nuevo ministro del Interior este viernes, luego de la salida de Rodrigo Lara, un grupo de la comunidad LGBTIQ+ programó un evento frente a las instalaciones de la cartera.

Plantón: “Gran besatón para recibir a Ordóñez en el cargo”

“Gran besatón para recibir a Ordóñez en el cargo” Punto de encuentro: Ministerio del Interior. Localidad de La Candelaria.

Ministerio del Interior. Localidad de La Candelaria. Hora: 4 p.m.

Manifestaciones programadas en Bogotá para el sábado 7 de noviembre

Plantón: “Conmemoración de 41 años de resistencia, persistencia y amor por nuestros desaparecidos”.

“Conmemoración de 41 años de resistencia, persistencia y amor por nuestros desaparecidos”. Punto de encuentro: Plaza de Bolívar. Localidad de La Candelaria.

Plaza de Bolívar. Localidad de La Candelaria. Hora: 1 p.m.

Los horarios, puntos de encuentro y demás características de las convocatorias pueden estar sujetos a modificaciones; sin embargo, hasta el momento no se han notificado, por lo que estas serían las manifestaciones que enmarcarían esta semana.

La Secretaría de Gobierno acompañará estas jornadas mediante sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, con el propósito de garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y fomentar la convivencia en el espacio público.