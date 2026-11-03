La emotiva entrevista que dejó Jesús de Miguel: sentido mensaje en CD Tenerife

Tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, confirmado sobre las 2:00 a.m. (hora colombiana) de este miércoles 3 de noviembre, numerosos pronunciamientos y reacciones se han dado al respecto.

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Algo que llamó la atención, en redes sociales, fue una entrevista de Jesús de Miguel donde estaba feliz. Data de mayo de 2026, seis meses antes de su muerte, donde declaró ante la prensa sus sensaciones, luego de que Tenerife ascendiera a la segunda división.

Jesús de Miguel cuando le preguntaron por su futuro: “Nunca se sabe”

En entrevista con el periodista Salvador Otero, cuando se había confirmado matemáticamente el ascenso del Tenerife a la segunda división de España, Jesús de Miguel dejó sus sensaciones.

“Cuando empecé jugando de chiquito, no pensé que fuera a vivir todo esto (…) Parece que lo hemos hecho muy fácil, pero hay un trabajo detrás del día a día, y toca celebrarlo ahora”, arrancó afirmando Jesús de Miguel.

“Solo me queda darle las gracias a cada uno de mis compañeros, que ha sido un grupo espectacular de principio a fin”, añadió.

Finalmente, Salvador Otero le indagó textualmente: “¿Qué le depara a Jesús de Miguel en esta 2026-2027?”, a lo que el fallecido futbolista respondió: “Nunca se sabe. Esperemos que me depare una temporada igual que esta, y con muchos goles”.

Entrevista realizada por @salvadoroterogk a Jesús de Miguel la pasada temporada, tras conseguir el ascenso a Segunda División con el CD Tenerife La vida nunca sabes que te puede deparar, que injusta y que pvta mierda es a veces Un abrazo al cielo del mundo del fútbol https://t.co/vIiAH8fXiz — (fan) LOCOS REAL MADRID (@LocosRealMadrid) November 3, 2026

La muerte de Jesús de Miguel enluta completamente al fútbol español. Su fallecimiento fue consecuencia de una fuerte entrada, propinada por el portero de FC Andorra, Jesús Owono, quien golpeó el pecho de Jesús y le provocó un paro cardiorrespiratorio. Aunque fue trasladado al hospital y permaneció en UCI, no logró salvarse.

Emotiva carta a Jesús de Miguel

Un hincha se hizo viral por la emotiva carta que leyó en el minuto de silencio por Jesús de Miguel. El escenario fue el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde juega como local el Tenerife.

“Vino a luchar por el ascenso, lo conseguimos, pero se nos fue muy pronto. Hoy el corazón del tinerfeñismo está de luto. Cuesta encontrar palabras cuando alguien que ha formado parte de nuestra historia se marcha demasiado pronto”, arranca el texto, rescatado por Marca.

“Cuesta aceptar que ya no estás, que tu esfuerzo, tu pasión por este escudo, por todo lo que diste, se quedan para siempre en nuestros recuerdos. Llegaste hace poco a nuestra familia blanquiazul, pero el tiempo no entiende de huellas ni de sentimientos. En muy poco tiempo te ganaste un lugar en nuestros corazones y, con tu trabajo, tu compromiso y tu aportación, te convertiste en una parte importante de una historia que siempre llevaremos con orgullo”, reza otro apartado del exto.

Solemne homenaje en recuerdo de Jesús de Miguel este sábado, a las 18:00 horas, en el Helidoro Rodríguez López ▶️ https://t.co/P4INSTZvbc DEP 🖤 https://t.co/dCC1b5jxNu — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

“Y tú, Jesús, serás imborrable para todos los blanquiazules. Te marchas demasiado pronto, pero nunca te irás del todo. Tu nombre quedará ligado a aquel ascenso, aquellos goles, aquella ilusión compartida y una familia blanquiazul que hoy llora tu pérdida”, cierra el aficionado.