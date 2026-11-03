Presunto ladrón intentó robar anillo de oro, resultó herido y se hizo pasar por otra persona

Un anillo de oro fue el objetivo de dos delincuentes que, a bordo de una motocicleta, interceptaron a un ciudadano que se movilizaba junto a una mujer en el barrio 7 de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá.

Brutal ataque a joven en Bogotá por robarlo: los delincuentes iban en una moto

Un nuevo hecho de inseguridad se presentó en la capital de país. En esta oportunidad, dos hombres, señalados como ‘motoladrones’ abordaron, con arma de fuego en mano, a una pareja para tratar de sustraerle un elemento de valor a un ciudadano.

Uno de los sujetos descendió del vehículo para cometer el hurto, mientras su cómplice avanzó unos metros para esperarlo y facilitar la huida.

Intento de hurto de anillo de oro en el barrio 7 de agosto de la localidad Barrios Unidos en Bogotá Foto: Captura de pantalla Noticias RCN / API / Montaje SEMANA

Tras lo ocurrido, la víctima alertó rápidamente a una patrulla de la Policía. De inmediato, los uniformados iniciaron la búsqueda y, cuadras más adelante, encontraron a varias personas que tenían retenido a uno de los señalados responsables.

El hombre fue identificado por la víctima y durante el procedimiento los policías le encontraron un arma traumática. El sujeto, además, intentó evadir a las autoridades suministrando los datos de identidad de otra persona.

Intento de hurto de anillo de oro en el barrio 7 de agosto de la localidad Barrios Unidos en Bogotá Foto: Captura de pantalla Noticias RCN / API / Montaje SEMANA

Sin embargo, mediante un dispositivo biométrico portátil, los uniformados establecieron su verdadera identidad y confirmaron que tenía una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir, falsedad marcaria, falsedad en documento público, hurto calificado y agravado, receptación y uso de menores para la comisión de delitos.

El capturado fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica, por las heridas que le causaron en el lugar de los hechos, y posteriormente quedó a disposición de la autoridad competente.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano. Por su parte, los ciudadanos exigen más presencia y acompañamiento policial en el sector debido a los constantes casos de hurto.