Recicladores en Bogotá: Corte Constitucional cita a audiencia por nuevo esquema de aseo

Dos décadas después de una de las decisiones judiciales más trascendentales sobre los derechos sociales de la población recicladora en Bogotá, la Corte Constitucional le vuelve a poner la lupa a las acciones que tendrá el Distrito para que participen en el nuevo esquema de aseo que operará en la capital del país.

El alto tribunal ordenó realizar una audiencia pública el próximo 13 de noviembre, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, para verificar cómo la alcaldía de Carlos Fernando Galán se está haciendo cargo de garantizar los derechos de miles de recicladores en la estructuración de la licitación para ese servicio.

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Desde el 2003, hace 23 años, la Corte expidió una sentencia en la que amparó los derechos de Silvio Ruiz y la Asociación de Recicladores de Bogotá- ARB - en la que ordenó al Distrito incluir acciones a favor para esta población vulnerable cada vez que se contratara un nuevo esquema de basuras en la ciudad.

Esa tutela llegó cuando Silvio y sus compañeros de la Asociación consideraron que la licitación para el servicio de aseo que presentó el Distrito en ese momento, impedía su participación en esa actividad y tampoco tenía medidas adecuadas en favor de los recicladores.

La Corte Constitucional expidió la sentencia T-724 de 2003 en la que concluyó que la administración distrital de ese momento, dirigida por Antanas Mockus, desconoció su deber de adoptar medidas especiales en favor de esa población y desde esa época pidió que para futuras contrataciones de ese servicio, se incluyeran esas acciones.

Siete años más tarde, el alto tribunal asumió un trámite de cumplimiento de la sentencia y ha intervenido para verficar la inclusión de esas medidas en los procesos de contratación y procedimientos administrativos relacionados con el servicio público de aseo.

Pero ahora la Corte Constitucional expidió un nuevo auto en que el convoca una audiencia pública para verificar cómo la administración actual esta incorporando a los recicladores en el nuevo sistema de aseo en Bogotá y de qué manera se continuará las acciones en favor de esa población.

Para este trámite fueron convocadas asociaciones de recicladores, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, representantes de la Alcaldía de Bogotá, la Superintendencia de Servicios Públicos Domicialiarios y la Procuraduría.